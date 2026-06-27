El castillo de Torredonjimeno acogerá la final del 8º Concurso Nacional 'La mejor tapa de Jaén' que organiza Diputación

Imagen del cartel del 8º Concurso Nacional 'La mejor tapa de Jaén'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la hostelería y personas aficionadas que dispongan de blog o redes sociales dedicadas a la gastronomía podrán presentar hasta el próximo 29 de junio sus propuestas al 8º Concurso Nacional 'La mejor tapa de Jaén', certamen organizado por la Diputación de Jaén junto a Jaén Gastronómico.

El jueves, 2 de julio, el castillo de Torredonjimeno será el escenario de la final de este certamen culinario con el que, tal y como señala la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, "ponemos en valor la genialidad y riqueza de nuestra gastronomía que tiene como protagonista algo muy nuestro, la tapa", según ha recogido la institución provincial en una nota.

"En este concurso se apuesta por la buena tapa, una tapa de calidad, elaborada con productos Degusta Jaén y con aceite de oliva virgen extra", ha detallado la diputada provincial, que recuerda que en la actualidad son ya más de 300 las empresas adheridas a la marca Degusta Jaén y más de 3.500 los productos referenciados.

Cada participante podrá presentar una sola tapa cuyo costo oscile entre los dos y tres euros, mientras que un jurado formado por profesionales de la gastronomía jiennense valorará las recetas inscritas y seleccionará a los cuatro finalistas que deberán cocinar su propuesta en la final para 200 comensales.

Las inscripciones se solicitan y envían al correo electrónico jaengastronomico@gmail.com , acompañando a la solicitud de una fotografía de la tapa. Este 8º Concurso Nacional 'La mejor tapa de Jaén' otorga un primer premio de 3.000 euros; un segundo de 1.000 euros y un tercer y cuarto premio dotado con un lote de productos Degusta Jaén.

En la pasada edición fue el cocinero José Santiago Bea, del restaurante Cibus Renacimiento, de Úbeda, quien se alzó con el primer premio gracias a su tapa "Sisho/papada/pipirrana/arrope", que fue la más valorada por el público presente en la final celebrada en Lopera.