Un centenar de usuarios de ayuda a domicilio de la Sierra de Segura (Jaén) participa en un encuentro en Orcera

Encuentro de usuarios de ayuda a domicilio de la Sierra de Segura. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ORCERA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

Un centenar de personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio, procedentes de nueve municipios de la Sierra de Segura (Jaén), han participado este martes en un encuentro celebrado en Orcera.

Organizado por la empresa Macrosad, a través de Ogara, "supone un espacio de reunión entre usuarios, profesionales y familiares dirigido a fomentar la convivencia" y "facilitarles a esos usuarios una oportunidad para salir de sus casas y que disfruten de una jornada lúdica".

Así lo ha indicado la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, quien ha asistido a esta jornada junto al alcalde orcereño, Juan Francisco Fernández, y la directora territorial de Macrosad en Jaén y Córdoba, Yasmina Oliva.

En esta jornada, se ha hecho entrega de reconocimientos a la persona usuaria del servicio de ayuda a domicilio de mayor edad, así como a la auxiliar a domicilio que lleva más tiempo desarrollando esta labor en esta zona de la provincia.

También ha incluido distintas actividades entre las personas asistentes, con la participación de escolares del Colegio Público Rural Santa María de la Peña, de Orcera. Además, ha habido una cata de aceite y una actuación musical a cargo de la Asociación de Coros y Danzas El Remeneo.

En la actualidad, en la comarca jiennense de la Sierra de Segura hay más de 1.100 personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio, que realiza cerca de 300 auxiliares domiciliarias.