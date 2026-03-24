El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acoge la entrega de premios del Campeonato Provincial de Automovilismo 2025

Entrega de los premios del Campeonato Provincial de Automovilismo 2025. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén ha acogido en la tarde de este martes la entrega de galardones del Campeonato Provincial de Automovilismo 'Copa Diputación Jaén 2025', una cita que ha reunido a representantes del mundo del motor en la provincia. El evento ha estado organizado por la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA).

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado en la gala junto al presidente de la FAA, Manuel Alonso Borbalán, y el delegado provincial de la federación, José García. En el acto han sido reconocidos, en la categoría de pilotos, Adolfo Gutiérrez, como primer clasificado; José Manuel Arco, en segunda posición; y José Manuel Marchal, en tercer lugar, según ha informado la Diputación en una nota.

En la categoría de copilotos, los galardones han recaído en Esther Gutiérrez, José Manuel Montenegro y Noelia Arco. Asimismo, se han concedido distinciones especiales a deportistas jiennenses que han destacado a nivel regional y nacional, como Antonio Jesús Pérez, campeón de Andalucía de Karting en la categoría Máster Rotax en 2025, y David Jesús Nieto, campeón de España de copilotos en la categoría T4 del Campeonato de España de Todoterreno.