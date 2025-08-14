Cerca de 2.300 jóvenes de Educación Secundaria y Bachillerato han participado en Jaén en el programa Otium

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.280 jóvenes de Educación Secundaria y Bachillerato han participado en el programa Otium impulsado por la Diputación de Jaén para promover el deporte y el ocio saludable entre este sector de la población jiennense.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha destacado "la importancia de poner en marcha actuaciones que permitan tomar conciencia sobre los efectos que tiene el sedentarismo entre el colectivo juvenil, que cada vez es más acusado".

Es por ello que, a través de este programa, la Administración provincial proporciona distintas actividades y herramientas que permiten a los estudiantes de los centros educativos "disfrutar de una jornada donde estimulen el movimiento y fomenten la creatividad, el trabajo en grupo y la interacción social".

En total, desde la puesta en marcha de Otium en 2023, han sido 17 las localidades jiennenses acogedoras de este programa --Alcaudete, Jimena, Santiago de Calatrava, Torredelcampo, Marmolejo, Mengíbar, Cabra del Santo Cristo, Fuensanta de Martos, Sabiote, Vilches, Villanueva de la Reina, Baños de la Encina, Beas de Segura, Campillo de Arenas, Jódar, Martos y Villacarrillo--.

Cada una de las jornadas de esta iniciativa comienza con una charla informativa dedicada a la importancia de la actividad física y del cuidado de la salud con el fin de sensibilizar a los participantes sobre los beneficios de llevar un estilo de vida saludable y de ocio alternativo.

Posteriormente, los jóvenes, divididos en grupos mixtos, participan de forma rotatoria en distintos juegos y deportes alternativos como kinball, bassalo, tchoukball, kubb, ultimate frisbee, strike 360 o fútbol pluma. La jornada finaliza con espacios dedicados a la reflexión y evaluación de la misma.

En los próximos meses, el programa Otium se trasladará a otros ocho municipios de la provincia "con el fin de continuar brindando a los jóvenes esta experiencia tan enriquecedora y divertida".

La diputada ha animado a todos los ayuntamientos jiennenses a inscribirse en esta jornada, que desde la Diputación se está llevando de manera gratuita a todos los municipios con "la premisa de crear conciencia entre los jóvenes sobre la salud, el tiempo libre y su forma de vivir".