El Cetedex abrirá sus puertas en Jaén en diciembre de este año

Visita a las obras del Cetedex - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), que construye el Ministerio de Defensa en Jaén capital, abrirá sus puertas en diciembre de este año.

Así se ha puesto de manifiesto durante la visita a las obras de este centro que ha realizado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce junto al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; el alcalde de Jaén, Julio Millán; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; y el director general de Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el teniente general Enrique Campo, entre otras autoridades.

Valcarce ha mostrado su satisfacción por el desarrollo y el avance del Cetedex, tanto a nivel de infraestructuras, como en cuanto a ejecución y diseño de los proyectos tecnológicos ligados al mismo, así como respecto a los procesos de incorporación de profesionales.

"Estamos en condiciones de cumplir nuestro compromiso de que Cetedex pueda abrir sus puertas en el mes de diciembre", ha subrayado, además de hacer hincapié en que este centro permitirá "generar toda una ola de innovación desde Jaén para Andalucía y para España".

En este sentido, ha puesto de relieve el estado "muy avanzado" en el que se encuentran las instalaciones del Cetedex, ya que "la infraestructura más compleja y exigente de este centro está finalizada", además de subrayar el buen desarrollo de 37 proyectos de innovación tecnológica ligados al mismo.

"Ya están lanzados y, por tanto, podemos garantizar su éxito", ha apuntado Valcarce para destacar de forma especial que el Cetedex va a ser el centro en el que se instalen tres grandes inversiones tecnológicas "de altísima calidad, únicas en España y de las muy pocas que existen en la Unión Europea y en la OTAN, como la cámara anecoica, el simulador antidron y todo lo que supone el túnel láser, que son tres ejemplos de la tecnología de vanguardia y puntera que se va a instalar aquí en Jaén".

Serán más de un centenar de personas, entre militares, investigadores y tecnólogos los que estarán trabajando en el Cetedex a finales de diciembre de este año, una plantilla que se ampliará "en el mes de enero y en los meses siguientes hasta alcanzar el máximo de su capacidad", ha apuntado también la secretaria de Estado de Defensa.

En esta visita, Francisco Reyes ha remarcado que el avanzado estado de las obras de este centro muestra que el Ministerio de Defensa "está cumpliendo los compromisos" que el 2 de diciembre del año 2022 adquirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la provincia de Jaén" y que no se trata de un "Cetedex ficción".

Por ello, el presidente de la Diputación ha felicitado al INTA por su capacidad de gestión "que ha permitido cumplir los plazos tal y como los plantearon, gracias a su profesionalidad y a su compromiso".

Asimismo, Reyes ha señalado que desde el anuncio de la implantación del Cetedex en Jaén por parte del presidente del Gobierno de España también se ha puesto de manifiesto "el efecto tractor" de este centro en torno a la industria ligada a la seguridad y a la defensa.

"A lo largo de los últimos años hemos visto que todos aquellos eventos que se han organizado, tanto por parte del INTA como por parte de FICA-UGT y por otras instituciones, han tenido una importante respuesta por parte de las empresas", ha destacado Reyes.

En este punto, ha hecho referencia a la implantación de Escribano en Linares y en Bedmar, la instalación de FMG también en Linares, la ampliación de líneas de negocio por parte de Meltio, así como de otras empresas como SAPA Placencia o Capgemini.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha agradecido al Gobierno de España el compromiso con este centro y a la Diputación la cooperación para la materialización del mismo, ha incidido en que el estado actual de las obras del Cetedex ponen de manifiesto que este centro es ya "un proyecto imparable".

"Ya podemos ver con estas instalaciones, con los más de 20 millones de euros en proyectos tecnológicos y con la cesión de la Diputación de más de 600 hectáreas para el campo de pruebas avanzado que este centro no tendrá marcha errada", ha dicho Millán, al tiempo que ha asegurado que Jaén se va a situar "a la vanguardia del desarrollo tecnológico en materia de defensa en nuestro país, en la Unión Europea y en el mundo".