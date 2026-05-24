Constituido el Comité de Seguimiento del AUF de la Campiña de Jaén con nueve consistorios y la Diputación

Constitución Comité Seguimiento del Área Urbana Funcional (AUF) de la comarca de la Campiña de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén y los ayuntamientos de Arjona, Arjonilla, Escañuela, Lopera, Marmolejo, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torredonjimeno y Villardompardo han constituido el Comité de Seguimiento del Área Urbana Funcional (AUF) de la Campiña de Jaén, una de las seis AUF que han resultado beneficiarias en la convocatoria para la asignación de senda financiera Feder a Planes de Actuación Integrados de entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.

La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha participado en Torredonjimeno en la constitución de este órgano de coordinación institucional que velará por el correcto desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), que gestiona la Diputación y que permitirá la inversión de 7,5 millones de euros en esta comarca de la provincia de Jaén a través de los fondos europeos Feder, según ha concretado la institución provincial en una nota.

"Este es el segundo comité de seguimiento que constituimos, después de hacerlo también en el AUF de La Loma, y en los próximos días se hará en el resto de las seis áreas urbanas funcionales. Estamos aprobando los reglamentos que los regulan y el principal objetivo de este órgano va a ser contribuir a un correcto desarrollo de la estrategia EDIL", ha señalado Martínez.

Al hilo, la diputada ha precisado que "aunque la Diputación es la beneficiaria de estos más de 42 millones de euros de subvención de los fondos Feder, necesitamos la colaboración de cada ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de los hitos y de una buena ejecución de los más de cien proyectos que suman el total de las seis áreas urbanas funcionales".

En este sentido, la diputada de Fondos Europeos y Geolit ha apuntado que este órgano también es un espacio de transparencia "para dar conocimiento de hasta dónde hemos avanzado y poner las bases para seguir dando pasos para que podamos empezar a ejecutar lo antes posible estos proyectos que van a seguir transformando nuestra provincia".

El presupuesto total de ejecución en el AUF de La Campiña asciende a 7,5 millones de euros, de los que más de 5,9 millones de euros son cofinanciados a través de los fondos Feder. Los nueve ayuntamientos han comprometido una aportación que suma más de 1,5 millones de euros que serán anticipados por la Diputación de Jaén. Además, la Administración provincial destinará unos 370.000 euros a una actuación digital con carácter transversal a las seis áreas urbanas funcionales.