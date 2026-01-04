La Diputación inicia la ejecución del proyecto museográfico de la Iglesia de Santo Domingo de Jaén capital

Visita a las obras en la Iglesia de Santo Domingo de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha iniciado la ejecución del proyecto museográfico de la Iglesia de Santo Domingo de la capital jiennense. Una actuación en la que se está trabajando de forma paralela a las obras de rehabilitación que está llevando a cabo la Administración provincial en este Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha indicado el presidente de la institución, Paco Reyes, en una nota, esta museografía "permitirá dar contenido expositivo a este edificio de cara a su reapertura al público, que es el fin último de los trabajos que venimos realizando desde el pasado mes de abril para restaurar de forma integral esta iglesia y que pueda abrir sus puertas como centro cultural después de más de medio siglo cerrada".

La Administración provincial destinará 375.000 euros al proyecto museográfico de este edificio que estará dirigido a dar a conocer la historia de la ciudad vinculada a este templo, así como sus valores patrimoniales y su importancia en el devenir histórico de la capital, tal y como han constatado las excavaciones arqueológicas realizadas en esta iglesia.

"El objetivo es contribuir a generar, junto al Centro Cultural Baños Árabes de Jaén y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, un triángulo cultural-social de primer nivel para la capital jiennense que, a buen seguro, se convertirá en motor de dinamización del casco histórico de esta ciudad", ha subrayado Reyes.

El proyecto museográfico se estructurará en torno a tres zonas temáticas dedicadas a la historia de la ciudad de Jaén, al conjunto de edificios colindantes y a la propia iglesia, con el objetivo de mostrar el devenir de la capital desde su origen hasta la actualidad, dando a conocer también tanto la evolución urbana de la zona en la que está ubicada esta iglesia, como todo lo que esconde el propio templo, mediante distintos soportes audiovisuales y tecnológicos, además de paneles y maquetas.

Este proyecto complementa a las obras de restauración que la Diputación está ejecutando en este BIC, con un presupuesto de 3 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU.

A través de esta intervención, se están realizando actuaciones dirigidas a la mejora de la conservación de este templo -mediante la adecuación de revestimientos, tratamientos de humedades, reparación de cubiertas, carpinterías, solería, electricidad o pintura-, así como a la recuperación de frescos y elementos arquitectónicos y a la adaptación de los distintos espacios a su uso público.