La Diputación de Jaén certificará las competencias y habilidades de los jóvenes que realicen tareas de voluntariado

Encuentro con responsables del proyecto Reconoce - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén podrá certificar las competencias y habilidades de los jóvenes jiennenses que realicen tareas de voluntariado, favoreciendo así la empleabilidad juvenil gracias a su participación solidaria en el tejido asociativo.

Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro que ha mantenido en Mengíbar la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, con responsables del proyecto Reconoce, con el que ha establecido un protocolo de colaboración. Reconoce trabaja a nivel nacional de la mano del Instituto de la Juventud de España (Injuve).

En concreto, la diputada ha explicado que han acordado desarrollar un protocolo de colaboración que entrará en vigor en unos meses por el que la Diputación Provincial de Jaén será entidad colaboradora para verificar todos esos certificados de voluntariado y de experiencias que les ofrecen a todos los jóvenes que participen en la provincia de Jaén dentro de sus actividades formativas.

Se trata de actividades formativas en las que, como ha explicado María Dolores Ruiz, se les otorga a estos jóvenes un certificado con las 'habilidades blandas' que tienen que desarrollar y que "les vienen muy bien para seguir desarrollando su currículum profesional y, sobre todo, a la hora de establecer entrevistas de trabajo o incluso llegar a encontrar un empleo".

Este acuerdo se enmarca en la labor que está desarrollando la Diputación para apoyar al colectivo juvenil de la provincia. La idea es "ayudar a todos los jóvenes a que tengan estos certificados y a que se sigan desarrollando en la empleabilidad y también en el voluntariado".