La Diputación de Jaén se convierte en segundo patrocinador del Real Jaén en su regreso a la categoría de bronce

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, junto al director general del Real Jaén, Fran Anera, durante la visita al Estadio Caja Rural La Victoria - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha anunciado que reforzará su apoyo al Real Jaén con motivo de su estreno en la categoría de bronce del fútbol español y que se convertirá en su segundo patrocinador más importante.

Así lo ha comunicado el presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, durante la visita que ha realizado este miércoles al Estadio Caja Rural La Victoria, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el director general del club blanco, Fran Anera.

"El Real Jaén es un club histórico y emblemático de la provincia y queremos mostrar nuestro apoyo al club y a su proyecto deportivo de cara a esta próxima temporada que tanta ilusión ha generado entre la afición gracias a los éxitos que han venido cosechando, con dos ascensos consecutivos", ha señalado Latorre.

El presidente de la Diputación ha recordado que a lo largo de los años ha existido una colaboración con el Real Jaén, "que ahora vamos a incrementar porque su presencia en Primera Federación supone una oportunidad para llevar el nombre de Jaén a lo largo y ancho de la geografía española".

Además, el presidente de la Administración provincial ha puesto de manifiesto que "apoyar al deporte supone apoyar hábitos de vida saludable, los valores que representa, y por supuesto, nos permite promocionar nuestra provincia".

El Real Jaén, que comienza la temporada el último de fin de semana de este mes de agosto, está encuadrado en el grupo segundo de la Primera Federación, donde se medirá a equipos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Aragón, Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Andalucía. El primer partido lo jugará a domicilio, en Barcelona, frente al CE Europa, mientras que el debut en casa será en la segunda jornada ante el SD Huesca.