La Diputación de Jaén coopera en un proyecto de Acnur para mejorar el acceso al agua de personas refugiadas en Chad

Personal de Acnur atiende a refugiados. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén cooperará de nuevo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en un proyecto dirigido a mejorar el acceso al agua potable y de los servicios de saneamiento de más de un millón de personas refugiadas sudanesas y chadianas que están acogidas en los campos ubicados en el este del Chad.

Esta colaboración, para la que se ha suscrito un convenio entre ambas entidades, forma parte del apoyo que viene manteniendo desde hace más de 20 años con Acnur, según ha informado este miércoles en una nota el presidente de la Administración provincial, Juan Latorre.

"Somos conscientes de la necesidad de cooperar con iniciativas como esta que contribuyen a mejorar un servicio básico fundamental como es el agua para el día a día de estos campos de refugiados, en los que su población se enfrenta a unas condiciones de vida muy difíciles", ha explicado.

La Diputación aporta 50.000 euros para financiar este proyecto de mejora de acceso al agua potable y saneamiento en estos campos de refugiados sudaneses que desarrolla Acnur y que tiene un presupuesto superior a los 365.000 euros.

Con esta iniciativa, esta entidad promueve desde la construcción y rehabilitación de infraestructuras hidráulicas como pozos, puntos de agua, fuentes públicas o depósitos de almacenamiento, hasta la realización de controles periódicos de la calidad del agua.

Igualmente, se impulsa la prestación de servicios de limpieza y desinfección o la mejora del saneamiento mediante la construcción de letrinas, la distribución de kits de higiene o la realización de campañas de sensibilización, entre otras líneas de acción.

"Para la Diputación de Jaén, apoyar este tipo de iniciativas es una cuestión de solidaridad, pero también de responsabilidad", ha asegurado su presidente.

Esta administración ha colaborado también en los últimos tres años con este proyecto desarrollado en el Chad por Acnur, entidad con la que coopera mediante la financiación de iniciativas que, además de estar dirigidas a la población sudanesa, han contribuido a mejorar las condiciones de vida de refugiados del Congo, Sierra Leona, Afganistán, Siria, Mali o Líbano.

"Acnur desarrolla una labor importantísima en distintas partes del mundo y desde la Diputación siempre hemos querido aportar nuestro grano de arena a este gran trabajo dirigido a hacer algo más fácil la vida de muchas personas que, por distintas razones, como conflictos armados, se han visto obligadas a dejar atrás sus hogares para poder salvar sus vidas", ha declarado Latorre.

COMPROMISO FIRME

En este sentido, ha señalado que la Administración provincial lleva más de 20 años colaborando con esta agencia y demuestra que "mantiene firme su compromiso con la cooperación internacional y con quienes más lo necesitan, estén donde estén".

Este acuerdo anual forma parte del compromiso que Diputación mantiene anualmente con la cooperación internacional. Una línea de acción que tiene este con un presupuesto superior a los 858.000 euros y que contempla convocatorias de ayudas específicas a entidades para el desarrollo de proyectos, así como la firma de convenios con entidades como Acnur, Famsi, la Universidad de Jaén o la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) para llevar a cabo iniciativas en esta materia.

"Aunque nuestra prioridad son los y las jiennenses, tendemos también la mano a entidades que impulsan una labor extraordinaria en países en vías de desarrollo para facilitar a su población el acceso a la educación, la sanidad, un empleo, una vivienda digna o a cosas tan básicas para vivir como la luz, el agua o alimentos", ha concluido el presidente de la Diputación.