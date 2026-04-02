La Diputación crea los Premios Contigo para reconocer la labor de los servicios sociales comunitarios

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JAÉN 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha creado los Premios Contigo a la labor de profesionales de Servicios Sociales Comunitarios con el objetivo de reconocer y visibilizar su trabajo técnico, esfuerzo y calidad de sus actuaciones.

Igualmente, pretenden incentivar y apoyar la realización de proyectos de intervención en las zonas básicas de Servicios Sociales Comunitarios de la provincia jiennense y distinguir experiencias innovadoras que constituyan un estímulo para el desarrollo social de los municipios, según las bases, consultadas por Europa Press.

Convocados por el Área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, estos galardones contemplan una categoría general de los proyectos a la labor de profesionales, buenas prácticas y todo tipo de acciones llevadas a cabo donde tienen cabida múltiples y diferentes actuaciones realizadas en los últimos años por profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación jiennense.

De este modo, pueden concurrir todo tipo de proyectos, intervenciones o actuaciones desarrolladas en el marco de los servicios sociales comunitarios de la provincia, en ámbitos como infancia y adolescencia, personas con discapacidad, envejecimiento activo, población inmigrante, jóvenes, víctimas de violencia machista y cualquier otro colectivo en situación de vulnerabilidad social.

Igualmente, se pueden presentar iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la comunidad, innovación, transformación digital, investigación, cooperación público privada, comunicación social, aprendizaje-servicio, economía social, vivienda, liderazgo femenino o participación comunitaria.

Los Premios Contigo están dirigidos a profesionales y equipos de las zonas básicas de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Jaén. Con carácter honorífico, se entregarán cinco galardones, si bien el jurado podrá dejar desiertos si los proyectos no se adaptan a los criterios de valoración.

Entre esos criterios, se encuentran el enfoque comunitario, el fomento de la participación social, la intervención centrada en la persona, el impacto social y territorial del proyecto o trayectoria, la originalidad, creatividad e innovación, la repercusión positiva en la comunidad, el compromiso con valores de igualdad, sostenibilidad y solidaridad, la continuidad y proyección futura y la calidad técnica y coherencia de la propuesta.

El plazo de presentación de candidaturas está ya abierto y es de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde apareció el 12 de marzo.