La Diputación de Jaén destaca el compromiso de Gobierno para mejorar el ferrocarril en la provincia

JAÉN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado el compromiso del Gobierno de España para mejorar el ferrocarril en la provincia y ha valorado los proyectos anunciados por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Así lo ha indicado en el acto sobre el futuro de las infraestructuras de Jaén celebrado este viernes en el salón de plenos de la Administración, en el que ha participado junto al ministro y el alcalde de la capital, Julio Millán, y un foro en el que Puente ha presentado la propuesta de integración del tren en Jaén, así como otros proyectos vinculados con la mejora de este transporte, entre los que sobresale la conexión con la alta velocidad a través de un baipás en Montoro para reducir a tres horas los tiempos de viaje a Madrid.

Al respecto, Reyes ha aludido a las necesidades de la provincia en materia ferroviaria y ha agradecido el compromiso del Ministerio para afrontarlas. "Para abordar un problema es fundamental ser consciente de que existe, porque si el problema se identifica y hay voluntad política de arreglarlo, es fácil encontrar la solución", ha dicho.

En este punto, ha afirmado que "el gran problema de la comunicación" en la provincia "es el ferrocarril", como señala el Consejo Económico y Social (CES). Al hilo, ha aplaudido la responsabilidad de los agentes sociales, "que no han reivindicado nada que no sea posible, nada que no sea justo, nada que no se pueda ejecutar".

"Jaén es un espacio de oportunidades y estamos convencidos de que éste es el momento de Jaén porque hay un Gobierno comprometido con Jaén. El Cetedex es un claro ejemplo de ello, un instrumento tractor que ha conseguido que empresas como Escribano y FMG se instalen en Linares o SAPA vaya a ubicar su centro tecnológico junto al Cetedex", ha indicado en su discurso.

De otro lado, ha adelantado que próximamente se firmará con el Ministerio para la Transición Ecológica "un ambicioso proyecto de casi 160 millones de euros para mejorar las conexiones entre sistemas de abastecimiento de agua potable o la construcción del pantano de Cerrada de la Puerta". Además, ha enumerado otras actuaciones como la construcción de la comisaría de la Policía Nacional de Andújar o el proyecto de la de Jaén.

Con respecto a las inversiones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha considerado que "se han desempolvado proyectos que dormían, que no iban a la velocidad adecuada". Así, se han "ejecutado tres tramos de la autovía A-32, desde Úbeda hasta Villanueva del Arzobispo", por más de 305 millones de euros, "y se ha puesto en marcha la redacción de los proyectos de los tramos hasta Arroyo del Ojanco".

A ello ha sumado que "se ha abordado una demanda histórica de Baeza", como es el semienlace con la Autovía del Olivar; o "el esfuerzo realizado en los últimos 18 meses para movilizar casi 57 millones de euros para actuaciones en la A-44, en la A-4 y para la conservación de carreteras".