La Diputación de Jaén destaca la "masiva afluencia" de público en más de 220 actividades de la Feria de los Pueblos

Feria de los Pueblos de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha destacado la "masiva afluencia" de público en las más de 220 actividades gratuitas que se han celebrado en la Feria de los Pueblos desde su apertura el pasado jueves. "En general, han sido cerca de 25.000 personas de todos los puntos de la provincia las que han disfrutado en estas jornadas de todo lo que atesora esta provincia, así como de la riqueza y singularidad de sus municipios", ha destacado Reyes, que ha puesto en valor el interés de esta muestra, que "contribuye a reforzar el orgullo de los jiennenses y a visibilizar las múltiples razones que hacen de esta provincia un lugar del que sentirse profundamente orgulloso".

En esta línea, el máximo responsable de la Diputación ha puesto de relieve el "notable dinamismo" que ha caracterizado a la feria, destacando que "los estands de Degusta Jaén han llegado a agotar sus productos en algunos casos, la zona gastronómica ha registrado una afluencia constante y muy significativa a lo largo de todas las jornadas, y el escenario principal ha acogido actuaciones que han congregado a un elevado número de espectadores", según un comunicado remitido por la institución provincial.

Asimismo, Reyes ha subrayado que "el sábado se consolidó como el día de mayor participación, coincidiendo con la celebración de iniciativas tan destacadas como el Festival del Cordero Segureño, la continuación de los distintos 'showcookings' organizados --en los que se han repartido más de 800 raciones de degustaciones gratuitas--, la implicación del público en el Concurso de Pintura Rápida y la amplia programación de actuaciones y representaciones itinerantes que han animado el recinto ferial y que han contribuido en conjunto a crear un ambiente vivo, participativo y de gran atractivo para visitantes de todas las edades".

En contexto, a lo largo de cuatro jornadas, han exhibido su oferta más de 250 expositores, en los que han estado representados los municipios jiennenses a través de los estands de sus respectivos ayuntamientos, las asociaciones de desarrollo rural y la propia Diputación Provincial, y a los que se han sumado también más de 120 empresas de la provincia pertenecientes a distintos sectores, además de cerca de 30 firmas agroalimentarias del Degusta Jaén.

Muchas de estas iniciativas han estado dedicadas al cambio climático, que ha sido la temática de esta edición. La Diputación de Jaén ha llevado a cabo una jornada en la que se han analizado las consecuencias del cambio climático en los municipios, además de elaborar un vídeo sobre las mismas y dedicar una de las muestras de esta feria a esta temática. El Concurso de Pintura Rápida o talleres sobre el cambio climático y la economía circular también han sido otras de estas actividades, a las que se han sumado distintas demostraciones culinarias con las que se ha mostrado la oferta de gastronomía sostenible de los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas y de Sierra Mágina.

La Feria de los Pueblos ha incluido asimismo exposiciones sobre las vías verdes de la provincia, los proyectos incluidos en el Plan Urgente de Infraestructuras Hidraúlicas que está impulsando la Diputación junto al Ministerio de Transición Ecológica o el denominado Rincón Solidario, además de una muestra sobre el planetario elaborado a ganchillo por las mujeres del proyecto 'Enganchadas en un hilo' promovido por la Asociación de Desarrollo Rural Sierra Mágina.

Asimismo, se han llevado a cabo actividades de divulgación científica, a cargo de la Universidad de Jaén, y multitud de propuestas impulsadas por los consistorios jiennenses que han abarcado desde juegos interactivos, hasta demostraciones de artesanía y bolillos, exhibiciones de pintura, diseño y escultura, pasacalles y recreaciones, así como actuaciones musicales y de danza y presentaciones de distintas iniciativas culturales y turísticas.

La gastronomía ha tenido especial protagonismo en esta feria con propuestas entre las que han destacado no sólo las demostraciones culinarias ligadas a los productos de los parques naturales, sino también el mercado de productos agroalimentarios Degusta Jaén o el Festival de Cordero Segureño. A ello se han sumado a lo largo de las jornadas de esta feria la realización de degustaciones de productos de distintos puntos de la provincia como dulces típicos, aceites, patés o quesos, entre muchos otros.