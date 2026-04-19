Diputación de Jaén elogia la vocación de ayudar a los demás que muestran profesionales de la atención sociosanitaria

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, en el cuarto Encuentro anual de Profesionales de Atención Sociosanitaria de Atende, filial de la empresa Clece. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado este domingo en el cuarto Encuentro anual de Profesionales de Atención Sociosanitaria de Atende, filial de la empresa Clece, una jornada de convivencia celebrada en el Hotel HO de la capital jiennense en la que Reyes ha alabado la labor que desarrollan las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y, sobre todo, "su vocación de ayudar a los demás".

Tal y como ha precisado la institución provincial, en este acto en el que también han participado la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina; el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Jaén, Ángela Hidalgo; el alcalde de Martos, Emilio Torres; y el presidente de Clece, Cristóbal Valderas, entre otras autoridades.

Por su parte, el máximo responsable de la Administración provincial ha subrayado que "es un orgullo ver cómo se prestan servicios a las personas que lo necesitan en un momento en el que es necesario, bien por algún problema de salud antes de llegar a la edad de jubilación o porque ya han llegado a jubilarse y van con una dependencia mediana o alta".

Reyes ha incidido en la importancia del factor humano para que este servicio se preste con calidad y las máximas garantías. "Para trabajar en ayuda a domicilio no es suficiente con querer hacerlo, no es suficiente con querer ingresar un sueldo en tu casa, también hay que tener vocación de ayudar a los demás", ha reiterado sobre un colectivo que "sin lugar a dudas está haciéndolo para que esas personas tengan un servicio adecuado y que los últimos años de sus vidas los pasen en sus domicilios, en su barrio y con los amigos de toda la vida, ese es el trabajo que realizan las trabajadoras de ayuda a domicilio y cada vez que vengo a este acto lo aplaudo".

En suma, el presidente de la Diputación ha felicitado a Clece y a Atende "por la organización de esta jornada de convivencia donde más de un millar de auxiliares de la ayuda a domicilio van a convivir y a tener la oportunidad de disfrutar un rato juntas".

En esta línea, ha valorado el encuentro como "un homenaje a esas trabajadoras que no tienen hora, que se van a su casa fuera de su horario y que, si se han dejado el usuario en unas condiciones preocupantes, vuelven por la tarde a ver cómo están".