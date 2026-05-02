La Diputación de Jaén impulsa las obras del sistema de abastecimiento en alta de La Loma

El diputado de Servicios Municipales de Jaén, José Luis Hidalgo, visita las obras del sistema de abastecimiento en alta de La Loma. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Municipales de Jaén, José Luis Hidalgo, ha realizado recientemente una visita técnica a las obras que se están ejecutando en las instalaciones de bombeo de los depósitos del Batanejo e Hilillos, pertenecientes al sistema de abastecimiento en alta de La Loma.

"Estas infraestructuras se encargan de elevar el agua captada del río Guadalquivir, a su paso por la población de Mogón, hacia la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Las Copas", ha explicado Hidalgo, quien ha añadido que "estos sistemas de bombeo funcionan como suministro secundario del sistema de La Loma", según ha recogido la institución provincial en una nota.

El responsable de Servicios Municipales de la Administración provincial ha afirmado que el suministro principal, que une el pantano del Aguascebas con la ETAP de Las Copas, "sufrió una importante rotura durante el pasado tren de borrascas, lo que hizo que los sistemas de bombeo del Batanejo e Hilillos fueran los que garantizaron el agua a los vecinos y vecinas".

Los trabajos que se están acometiendo en sendas instalaciones consisten en la mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo eléctrico y la optimización hidráulica de la captación de río y del sistema de bombeo. Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 4 meses, tienen un presupuesto de 1,2 millones de euros y se encuentran actualmente al 25%.