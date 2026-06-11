La Diputación de Jaén invierte casi 380.000 euros en la mejora de la JA-4100 que une Bailén con Baños de la Encina

Imagen del diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, en su visita a las actuaciones de emergencia que está ejecutando la Diputación de Jaén en la carretera JA-4100 que comunica Bailén con Baños de la Encina. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado las actuaciones de emergencia que está ejecutando la Diputación de Jaén en la carretera JA-4100 que comunica el municipio de Bailén con Baños de la Encina y que están permitiendo el acondicionamiento de deslizamientos en esta vía producidos por los temporales del pasado invierno. De hecho, la Administración provincial está destinando cerca de 380.000 euros a estos trabajos en el marco del Plan de Choque por el Temporal que está desarrollando la Administración provincial para paliar los daños que se produjeron en la Red Provincial de Carreteras por las inclemencias meteorológicas de los meses de enero y febrero.

Según ha precisado la institución provincial en una nota, el responsable de Infraestructuras Municipales de la Diputación, que ha realizado esta visita junto al alcalde de Baños de la Encina, Antonio Las Heras, y la concejala de Hacienda del consistorio bailenense, Juana Zozueca, ha señalado que la ejecución de estas obras muestra que "desde la Diputación se sigue actuando con celeridad y con rapidez para intentar dar solución a los problemas" que se han suscitado en la Red de Carreteras de nuestra titularidad con este tren de borrascas.

En este sentido, Agea ha remarcado que "se está actuando en toda la provincia para corregir estas incidencias, mejorando las vías y trabajando para que nuestras carreteras sean seguras y estén en mejores condiciones para los vecinos y vecinas que transitan por ellas".

Las obras que se están llevando a cabo en la carretera JA-4100 se están centrando en la estabilización del terreno mediante la construcción de nuevos muros de contención en los puntos afectados por los deslizamientos ocasionados por las lluvias.

Tal y como ha explicado el diputado de Infraestructuras Municipales, "estas actuaciones tienen como objetivo reforzar los taludes y prevenir que futuros movimientos de tierra puedan afectar a la calzada o provocar interrupciones en el tráfico".

En concreto, las intervenciones se están desarrollando en dos tramos de esta vía. El primero, que está situado en las proximidades de Bailén, ya se ha finalizado, mientras que el segundo, ubicado en las inmediaciones de Baños de la Encina, continúa actualmente en ejecución.