La Diputación de Jaén mejorará las carreteras que unen Begíjar con Ibros y Lupión con una inversión de 716.000 euros

BEGÍJAR (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén mejorará las carreteras JA-4106 y JA-4105 que unen Begíjar con Ibros y Lupión, respectivamente, con una inversión que superará los 716.000 euros.

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha presentado este jueves los proyectos que se van a llevar a cabo para la adecuación integral de estas vías.

"Se trata de una actuación muy importante que viene siendo demandada por los vecinos de estos tres municipios y que se va a convertir en realidad dentro de muy pocos meses", ha destacado Latorre, quien ha explicado que está previsto que estos proyectos, actualmente en proceso de licitación, comiencen este verano.

Más de 507.000 euros serán invertidos en el acondicionamiento de la totalidad de la carretera que une Begíjar con Ibros, con más de 4,1 kilómetros de longitud. La cantidad restante --más de 208.000 euros-- se destinará a la que une Begíjar con Lupión para adecuar los más de 1,3 kilómetros de los que consta esta vía.

Los proyectos abarcarán, no solamente el refuerzo del firme, sino también la mejora del drenaje, así como de la señalización horizontal y vertical, además del acondicionamiento de los accesos públicos existentes en sendas vías.

El vicepresidente primero ha destacado que la ejecución de estas intervenciones forma parte "del esfuerzo importantísimo que está haciendo la Diputación en la reforma de sus carreteras provinciales". Al hilo, ha señalado que la inversión de la Administración provincial en su red viaria alcanzó los 23 millones de euros en 2025, mientras que este año será de 25 millones.

"Esa apuesta de la Diputación de Jaén es una apuesta importante que hacemos, porque creemos que invertir en carreteras es invertir en futuro, invertir en economía, invertir en desarrollo territorial, invertir también en empleo e invertir en la mejora de la seguridad", ha asegurado.

En este sentido, el responsable de Relaciones Institucionales ha indicado que la Administración provincial ha reforzado en estos dos últimos años, a través del Plan Accede, su inversión en la Red Viaria Provincial de su titularidad.

"Este plan se ha puesto en marcha con una intención muy clara y es que las comunicaciones que corresponden a la Diputación Provincial de Jaén, sean carreteras que se encuentren en buen estado", ha dicho. Por ello, según ha añadido, también se pide "a la Junta de Andalucía que acompañe estas inversiones" ya que "el hecho de que se culmine la conexión de carreteras provinciales con carreteras que estén en buen estado a nivel autonómico permite que los ciudadanos se puedan desplazar en condiciones de total seguridad".

SATISFACCIÓN

Por su parte, el alcalde de Begíjar, Diego Soriano --que ha participado en este acto junto a los de Ibros y de Lupión, Juan Matías Reyes y Gonzalo Manuel Rus, respectivamente-- ha mostrado su satisfacción por la ejecución de estos dos nuevos proyectos.

"Afectan directamente no solo al municipio de Begíjar, sino a los municipios de Lupión y de Ibros y con los que la Diputación continúa cumpliendo su palabra y continúa avanzando, dando pasos de gigante en nuestra comarca", ha valorado.

Soriano ha apuntado, además, que estas dos nuevas actuaciones se suma a la mejora del acceso a Begíjar desde la A-316 y ha hecho hincapié en la importancia de estos proyectos para los habitantes de esta zona de la provincia.

La carretera que une Begíjar con Lupión "la usan mucho más los vecinos de Lupión que los de Begíjar y la utilizan también para venir a esta localidad". Sobre la JA-4106 entre Begíjar e Ibros, "es la salida natural de los vecinos de estas dos localidades hacia la zona de la parte norte de la provincia. "Esto es, Linares, Bailén, La Carolina, Andújar, esto es, la salida a la A-4, que nos une con el territorio andaluz y con el territorio nacional", ha comentado.