La Diputación de Jaén regala libros a los reyes de España en su visita a los Baños Árabes

Los reyes de España visitando los Baños Árabes - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha obsequiado a los reyes de España, durante su visita a los Baños Árabes, con varias publicaciones relacionadas con algunos de los enclaves patrimoniales más importantes de la provincia jiennense.

Así, se les ha hecho entrega del libro titulado 'Andrés de Vandelvira. El Renacimiento del Sur', que se editó coincidiendo con el V centenario del nacimiento de Andrés de Vandelvira; y la obra fotográfica titulada 'Palacio de Villardompardo', compuesta por más de 90 instantáneas en blanco y negro del reconocido fotógrafo jiennense Francisco Fernández.

Por último, se les ha regalado dos publicaciones sobre Úbeda y Baeza: la primera, titulada 'El nido de los poetas', es obra de la escritora linarense Fanny Rubio y el artista Valle Galera de Ulierte, en la que retratan Baeza, la ciudad donde Antonio Machado sanó su corazón; y 'Úbeda. Renacimiento y Poder', con textos de Manuel Mateo e ilustraciones de Paco Montañés, en la que se hace un recorrido por los principales monumentos de la ciudad y los personajes políticos y literarios que enaltecieron esta ciudad.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha acompañado a los monarcas en la visita que han realizado al Centro Cultural Baños Árabes, durante la que han mostrado su interés por distintas salas de este espacio cultural.

"Es un honor recibir a los reyes de España en este Palacio de Villardompardo, este edificio del siglo XVI que acoge el Museo de Arte Naïf, el Museo de Artes y Costumbres Populares y estos Baños Árabes del siglo XI, los más grandes del sur de Europa y los mejor conservados", ha destacado Reyes.

La presencia de Felipe VI y Letizia en este edificio perteneciente a la Administración provincial se ha enmarcado en la visita que han realizado a la ciudad de Jaén con motivo de la conmemoración del 1.200 aniversario de su capitalidad.