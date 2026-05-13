La Diputación de Jaén se suma al Día Internacional de la LGTBIfobia y del Orgullo LGTBI

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén se sumará a la celebración del Día Internacional de la LGTBIfobia y del Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha informado sobre las distintas propuestas que se desarrollarán en el marco de estas efemérides y que se complementarán a las organizadas por los distintos colectivos de la capital con objeto contribuir a sensibilizar y reconocer el derecho y la igualdad de oportunidades que tienen todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

En concreto, sobre el Día Internacional de la LGTBIfobia, que se celebra cada 17 de mayo, la responsable del área de Igualdad y Juventud de la Administración provincial ha destacado que "del 15 al 17 de mayo se realizarán campañas de sensibilización en redes sociales y se iluminarán el Palacio de Deportes Olivo Arena y el Palacio Provincial".

Asimismo, Ruiz ha señalado que la Diputación participará en el calendario de acciones que llevarán a cabo las distintas asociaciones de la capital jiennense.

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se conmemora cada 28 de junio, se llevarán a cabo distintas campañas de sensibilización en redes sociales, se desplegará el lienzo LGTBI en la fachada de la Diputación y se iluminarán el Palacio Provincial y el Olivo Arena con los colores del arcoiris.

De igual forma, la diputada de Igualdad y Juventud ha añadido que la Diputación se sumará del 19 al 21 de junio a las distintas actividades organizadas por el colectivo 'Somos Colores' con motivo de esta efeméride y el Palacio Provincial volverá a ser escenario de la celebración del acto central, que contará con la lectura de un manifiesto y la actuación de la artista Mery Espinosa Barta - Inter Soul (Premio Jaenícola 2025).