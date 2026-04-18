La Diputación vincula la calidad del aceite de oliva con la identidad de la comarca de Sierra Mágina

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, presente en la XXVI Fiesta del Olivar y del Aceite de Oliva de Sierra Mágina en Jimena (Jaén). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JIMENA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha asistido este sábado a la XXVI Fiesta del Olivar y del Aceite de Oliva de Sierra Mágina en Jimena, donde ha vinculado la calidad del AOVE "con la identidad de esta comarca". "Ello es fruto de 60.000 hectáreas de olivar enclavadas en quince términos municipales y el trabajo de 13.000 olivareros y olivareras", ha apuntado.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, Latorre ha señalado que este evento se ha convertido en "un punto de encuentro, de fiesta y de reconocimiento a una forma de vivir marcada por la cultura del olivar". Si bien ha incidido en la dificultad de la última campaña, marcada por el tren de borrascas y que ha supuesto una reducción de la producción en un 22 por ciento respecto a la anterior, "también es cierto que la calidad de los aceites de Sierra Mágina ha sido excelente y se han recuperado las cifras de la comercialización del aceite envasado".

En este punto, se ha referido a la labor del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Sierra Mágina, que realiza "un trabajo excepcional para impulsar y proteger el origen, la calidad y la excelencia de los aceites de la comarca". Por último, ha tenido palabras de reconocimiento para la cooperativa "Nuestra Señora de los Remedios", por su 50 aniversario y su "apuesta continua y reconocida por la calidad con su AOVE Oro de Cánava".

En suma, en las instalaciones de esta cooperativa han albergado este año la vigésimo sexta edición de esta Fiesta del Olivar y del Aceite de Oliva de Sierra Mágina, en las que además del vicepresidente primero de la Diputación han tomado parte el alcalde de Jimena, Francisco Ruiz; la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García; el presidente de la Denominación de Origen de Sierra Mágina, Salvador Contreras; y el presidente de la SCA 'Nuestra Señora de los Remedios', José Manuel Varela.