Empresarios de Jaén conocen los avances del Cetedex, que tendrá el campus principal en uso "antes de que acabe el año"

Encuentro con empresarios sobre el Cetedex. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Empresarios de la provincia de Jaén han conocido este miércoles los avances del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), "cuyo campus principal, en concreto una parte del mismo, estará en uso antes de que acabe este año".

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, durante el encuentro de trabajo 'Actualidad Cetedex. Oficina para la captación de inversiones vinculadas al Cetedex', celebrada en la sede de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) con la presencia de su presidente, Bartolomé González.

La jornada, que ha reunido a medio centenar de empresarios, también ha contado con el coronel Evaristo Jaime Gutiérrez, subdelegado de Defensa en Jaén; y el coronel Luis Recio González, jefe de área de apoyo a la dirección de la Subdirección General de Sistemas Terrestres del INTA y responsable de programas del Cetedex. Asimismo, han asistido Marcos Antonio Vega y Rafael Córdoba, de la UTE Extraco-Vivendio, encargada de la construcción del campus principal.

Reyes ha explicado que en esta reunión los empresarios de Jaén han podido conocer "de primera mano en qué situación se encuentra esta iniciativa tan importante para la provincia de Jaén y para España", impulsada por el Ministerio de Defensa.

Además, se ha congratulado de que la CEJ "creyera desde el minuto uno en este proyecto". "De hecho, a través de esa oficina que creamos conjuntamente con la Diputación, ya han sido más de 140 empresas las que se han atendido interesándose por el Cetedex y por la evolución del mismo", ha comentado.

En esta línea, ha señalado que el empresariado jiennense "ha podido comprobar como notario que esta iniciativa va cumpliendo los plazos que se habían previsto". Al respecto, ha anunciado que, "antes de que acabe este año, una parte importante del campus principal estará ya en uso y a disponibilidad de los trabajadores que ya están en proceso de selección en este momento".

EFECTO TRACTOR

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha valorado que también se está cumpliendo el hecho de que "iba a tener un efecto tractor y lo estamos viendo solamente con el inicio de las obras". Así, según ha dicho, "empresas como Escribano ya está fabricando en Bedmar y está terminando sus instalaciones en Linares".

"FMG ya ha terminado todas las instalaciones en el almacén de material bélico de munición que están construyendo en Linares y SAPA también está gestionando los terrenos donde se van a instalar en la provincia de Jaén, además de que empresas de nuestra provincia como Meltio han ampliado su oferta y su centro de trabajo", ha añadido.

Así las cosas, ha hablado de "una buena noticia para la provincia de Jaén" que se estén cumpliendo "los plazos que se habían establecido" sobre este centro, que "va a convertir a Jaén en un referente en torno a la Defensa, especialmente en todo lo relativo a la lucha antidrones, los vehículos inteligentes sin conductor o la inteligencia artificial ligada a este ámbito".

POLO ESTRATÉGICO

Por su parte, el presidente González ha señlado la total implicación de la CEJ con el Cetedex desde su inicio, subrayando "el impacto que tendrá el proyecto en la industria de la provincia y su capacidad para atraer empresas que generen empleo y posicionen a Jaén como polo estratégico en defensa".

En este sentido, el presidente ha incidido en la oportunidad que representa para impulsar la diversificación del tejido empresarial jiennense "hacia un modelo más innovador y cualificado ligado a la industria de la seguridad y la defensa".

También ha valorado la celeridad con la que se está llevando a cabo el proyecto. "Como empresarios, es una garantía que todos los plazos anunciados desde su puesta en marcha se estén cumpliendo", ha manifestado.

Junto a ello, ha apuntado que "más de 140 empresas ya han contactado con la Confederación de Empresarios a través de la Oficina de Captación de Inversiones para mostrar su interés por instalarse en la provincia o participar en este centro tecnológico".

Al hilo, el presidente de la CEJ ha defendido la necesidad de seguir explorando "fórmulas de colaboración" que faciliten la entrada de empresas de la provincia en el Cetedex "para que el valor añadido que genere la puesta en marcha de esta iniciativa estratégica recaiga sobre el tejido empresarial jiennense".