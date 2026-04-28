El I Encuentro Nacional del Olivar Tradicional y del Ecológico se celebrará en mayo en la provincia de Jaén

Presentación del I Encuentro Nacional del Olivar Tradicional y del Ecológico. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Abr. (EUROPA PRES) -

El I Encuentro Nacional del Olivar Tradicional y del Ecológico se desarrollará entre los próximos 13 y 15 de mayo en Beas de Segura (Jaén) y en la Finca Bonilla, ubicada entre los cercanos municipios de Torres de Albanchez y Benatae.

Tiene como objetivo mostrar el potencial del olivar tradicional y dar a conocer la trascendencia que tiene este cultivo no solo en el territorio jiennense, sino también en el ámbito nacional.

Así se ha puesto de relieve este martes en la presentación de este evento, que ha contado con el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales; el alcalde beatense y diputado provincial, José Alberto Rodríguez, y el propietario de la Finca Bonilla, Vicente Rodríguez.

Perales ha destacado que, a lo largo de sus tres jornadas, este encuentro busca dar a conocer "las oportunidades" de este tipo de cultivo y "soluciones innovadoras para hacerlo más competitivo y resiliente", a través de "la reducción de costes o la puesta en marcha de nuevos modelos de gestión de este olivar que aporten mayor valor añadido".

Los subproductos del olivar, la futura PAC, el impulso del modelo ecológico en el olivar o el oleoturismo serán también temas que se analizarán en esta cita, en la que se va a abordar la creación de una Asociación Nacional de Olivar Tradicional.

La realización de este evento, enmarcado en el Centro de Innovación Territorial (CIT), "surge de alianzas y de la puesta en común de todos los sectores", según ha indicado, por su parte, el alcalde de Beas de Segura.

"Vamos a debatir el futuro de la PAC, intercambiar aspectos interesantes para ser más competitivos en el olivar tradicional o dar a conocer proyectos de innovación para que el olivar tradicional y el ecológico sean más competitivos, reducir los costes e incrementar los ingresos", ha afirmado.