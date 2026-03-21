La Feria de los Pueblos destaca la riqueza de la gastronomía jiennense en su tercera jornada

Imagen de la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de la Feria de los Pueblos, que organiza la Diputación de Jaén, contempla a lo largo de este sábado un amplio programa de actividades orientadas a mostrar la riqueza turística y cultural de la provincia, en una jornada en la que la gastronomía jiennense ha vuelto a ocupar un lugar destacado.

Junto a las distintas catas de AOVE y degustaciones de productos y platos típicos jiennenses desarrolladas por varias localidades de la provincia, la Administración provincial ha organizado demostraciones culinarias centradas en la gastronomía sostenible del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que ha corrido a cargo del restaurante 'El Curro', de la población de Burrunchel, así como el tradicional Festival del Cordero Segureño, en el marco de una programación que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén y que contempla más de 220 actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos, según ha informado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina; la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco; la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez; la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda; el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano; y el diputado provincial José Alberto Rodríguez; participan en algunas de las iniciativas previstas en esta jornada y recorren los distintos espacios que conforman esta feria que cerrará sus puertas mañana, domingo, a las 18,00 horas.

Entre otras iniciativas que desarrolla la Diputación de Jaén en el marco de esta muestra se encuentran el Rincón Solidario y la celebración del III Concurso de Pintura Rápida 'Feria de los Pueblos', dedicado al cambio climático, temática de esta edición.

Además de las degustaciones y exposiciones, la jornada de este sábado está marcada por la realización de diversas exhibiciones de artesanía, pasacalles y actuaciones musicales, a las que se suman las presentaciones de distintos eventos culturales y deportivos como la X Subida Villa de Noalejo, las Fiestas de San Marcos de Beas de Segura, el Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos de Carchelejo o las XII Fiestas del Medievo de Sabiote, entre otros, así como la difusión de materiales de promoción turística como la guía completa de Villacarrillo y sus pedanías, el cartel y vídeo promocional de la Semana Santa de Torredonjimeno y el paisaje del agua de Beas de Segura.

Por la tarde, el programa de actividades de la Feria de los Pueblos continuará con más actividades como las presentaciones de las XXII Jornadas Medievales del Trovador Macías, de la Feria de la Trashumancia de Santiago- Pontones o del proyecto gastronómico 'Sabores de Arjonilla'; entre otras.

Asimismo, se llevarán a cabo catas de AOVE, degustaciones de productos de repostería o iniciativas como la representación de la Pasión y Muerte de Jesucristo, de Fuensanta de Martos, la trompeta del Juanillón, de Martos o los trabajos realizados con la técnica del bolillo, que correrá a cargo del taller especializado en esta técnica artesanal de la Universidad Popular Municipal de Jaén.