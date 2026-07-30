El Festival de Arte Flamenco de Pegalajar (Jaén) homenajea a la cantaora Estrella Morente en su 58ª edición

Cartel del Festival de Arte Flamenco de Pegalajar - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Arte Flamenco de Pegalajar (Jaén) celebrará este sábado, 1 de agosto, en el Auditorio Municipal, su 58ª edición con un homenaje a la cantaora granadina Estrella Morente, que estará presente en esta cita musical.

El cartel de esta edición reunirá al cante a Estrella Morente, Julián Estrada, Fina de los Ángeles y Manuel Cástulo, acompañados a la guitarra por José Carbonell Muñoz, José Carbonell Serrano, Manuel Silveria, Juan José Gutiérrez 'El Calao' y Rubén Levaniegos. El baile correrá a cargo de Manuel Jiménez, que irá acompañado al toque por Juanma Muñoz 'El Tomate'.

La Diputación de Jaén patrocina este evento, que organiza el Ayuntamiento de Pegalajar en colaboración con la Peña Flamenca de esta localidad de la comarca de Sierra Mágina.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha destacado "la consolidación" de este festival, "ya que son casi seis décadas de trayectoria que reflejan no solo la continuidad de una tradición profundamente arraigada, sino también el firme compromiso del consistorio pegalajeño con la preservación, la promoción y la difusión del arte flamenco".

En este sentido, la responsable del área de Cultura y Deportes de la Administración provincial ha subrayado que "el flamenco es una expresión esencial de nuestra identidad cultural, forma parte del legado de nuestros mayores y constituye, además, un importante motor económico, un ámbito de investigación y un destacado atractivo turístico".

Asimismo, Colomo ha puesto el acento en lo que supone "formar parte de un festival de primer nivel que contribuye a proyectar a Pegalajar y a la provincia como referentes del flamenco en los ámbitos nacional e internacional".

Por su parte, el alcalde pegalajeño, Manuel Carrascosa, ha puesto de relieve la calidad del cartel de esta 58ª edición, encabezado por Estrella Morente.

"Un año más, nuestro municipio volverá a recibir a numerosos aficionados que se acercarán hasta Pegalajar para disfrutar del mejor arte flamenco y de una cita plenamente consolidada dentro del calendario cultural del verano", ha dicho Carrascosa.