Inversión de 108.000 euros para mejorar la gestión del ciclo integral del agua en Larva

Visita a obras en materia hidráulica que se ejecutan en Larva. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LARVA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La gestión del ciclo integral del agua en Larva (Jaén) se verá mejorada gracias a una inversión de algo más de 108.000 euros que, entre otras cuestiones, incluye nuevos depósitos y la instalación de equipos de telemando.

Así lo ha indicado el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, quien ha visitado este martes distintas obras que se están ejecutando en materia de infraestructuras hidráulicas en la localidad.

Junto a la alcaldesa, Mari Ángeles Leiva, se ha desplazado hasta el depósito existente en este municipio de Sierra Mágina, que "se va a adecuar, igual que está previsto que se ejecuten nuevos depósitos".

Además, la actuación que se está llevando a cabo por parte de la Diputación incluirá otras medidas, como "la adaptación del sistema de osmosis". El sistema también "se va a equipar con elementos de telemando y telecontrol, que permitirán conocer en todo momento la situación de las instalaciones, así como también poder operar en remoto".

En total, se va a realizar una inversión de algo más de 108.000 euros, con la que se va a mejorar la gestión del ciclo integral del agua en Larva, que cuenta con cerca de 450 habitantes.

Estas obras contribuirán a mejorar tanto la eficiencia hidráulica y la salubridad del agua de las principales captaciones, garantizar el suministro de agua y controlar y sectorizar el sistema de abastecimiento mediante instrumentación y plataformas digitales de control, con el objetivo de tener un mayor control del uso del agua y mejorar la eficiencia hidráulica.