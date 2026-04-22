JEP insta a Junta a no realizar campaña de logros, al estimar la denuncia de PSOE por una visita al metro de Málaga

Imagen de archivo de obras del metro. - JUNTA

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Málaga ha instado a los consejeros andaluces de Fomento, Rocío Díaz; y de Economía, Carolina España, "a abstenerse, en lo que resta período electoral, de actuaciones constitutivas de campaña de logros", al estimar una denuncia del PSOE de Málaga en relación con la visita de ambas el pasado 10 de abril a las obras del metro de Málaga.

Así lo han señalado en una resolución con la que se responde a la denuncia presentada por el PSOE respecto a esa visita a las obras de prolongación del metro de Málaga, al considerar los socialistas que se vulnera el artículo de la Ley Electoral que se refiere a que queda prohibido desde la convocatoria de elecciones cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos con alusiones a las realizaciones o logros obtenidos.

Según la resolución de la Junta Electoral, a la que ha tenido acceso Europa Press, esta visita "no constituye información imprescindible para el funcionamiento de los servicios públicos, sino una alusión a las realizaciones del Gobierno incompatibles con el deber de neutralidad que incumbe a los poderes públicos durante el proceso electoral".

Asimismo, se refiere a una decisión de la Junta Electoral Central en un supuesto análogo y estima que en este caso "en aplicación del mismo criterio, se considera vulnerado" el artículo aludido por el PSOE e insta a las consejeras denunciadas a "abstenerse en lo que resta de periodo electoral, de actuaciones constitutivas de campaña de logros".

Para los socialistas, según se señala en su escrito de denuncia, el acto celebrado "no se limitó a una mera inspección técnica, sino que incorporó mensajes dirigidos a poner en valor el progreso de la actuación pública, trasladando a la ciudadanía una imagen positiva de la ejecución de la obra", por lo que consideraban que encajaba en el supuesto de "campaña de logros".

