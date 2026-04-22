Por Andalucía critica en Jaén el "trato vejatorio" de la Junta a los bomberos del Infoca y exige "condiciones dignas"

Reunión de Loli Montávez con bomberos del Infoca - POR ANDALUCÍA

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Por Andalucía por Jaén en las elecciones autonómicas, Loli Montávez, ha criticado el "trato vejatorio" de la Junta de Andalucía a los bomberos del Infoca, al tiempo que ha exigido "condiciones dignas" para este colectivo.

Montávez se ha reunido con diferentes representantes de los sindicatos de los bomberos del Infoca --Asociación de Bomberos Forestales Movimiento Infoca, CCOO EMA y CGT-- en la sede de Podemos de Jódar (Jaén).

Durante el encuentro, se han compartido diferentes demandas del colectivo como la reclamación de la antigüedad o conseguir una verdadera conciliación familiar. Además, Montávez ha expuesto el "ninguneo y menosprecio" a los que están sometidos por parte de los responsables de la Junta de Andalucía.

Los bomberos han mantenido su postura ante la integración de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (Asema). "Estamos en una situación de vulnerabilidad y riesgo grave por el incumplimiento sistemático de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales", han denunciado los bomberos forestales.

Montávez ha señalado que "durante el tren de borrascas nuestro bomberos tenían impermeables de 5,20 euros y cubrieron una situación sin una formación específica". Además, ha añadido que Moreno "los está mandando al matadero" cuando se trata de trabajadores que "se juegan su vida por Andalucía".

"Queremos dejar claro nuestro compromiso con los bomberos del Infoca", ha aseverado la cabeza de lista por Jaén, que ha dicho recoger sus reivindicaciones para "trabajar con ellas". Montávez ha subrayado la importancia de contar con "una plantilla suficiente, formación y medios adecuados".

Igualmente, los representantes sindicales han planteado a la candidata la necesidad de un concurso de promoción y traslado en "tiempo y forma" con el objeto de "dar la posibilidad de movimientos interprovinciales que permitan aplacar la precariedad y garantizar la conciliación familiar".

Finalmente, desde la coalición de izquierdas han lanzado varias propuestas sobre los bomberos del Infoca como regularizar la temporalidad o implementar el complemento de antigüedad de Amaya, entre otras.