Una jornada analiza en la Feria de los Pueblos de Jaén las consecuencias del cambio climático en los municipios

Jornada sobre las consecuencias del cambio climático en los municipios. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha organizado este viernes una jornada para analizar las consecuencias del cambio climático en los municipios y abordar líneas de acción que contribuyan a mitigar sus efectos.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha inaugurado esta actividad enmarcada en la Feria de los Pueblos, cuya ponencia marco ha estado a cargo de la catedrática de Ecología de la Universidad de Jaén Gema Parra.

El contenido de esta jornada está ligado al eje temático de la undécima edición de esta feria, que es el cambio climático. "En una provincia como la nuestra, con casi 70 millones de olivos y con cuatro parques naturales, tenemos que prestarle especial atención a este asunto, que desgraciadamente está aquí, y en la Diputación Provincial somos conscientes de ello", ha afirmado el presidente.

Por ello, el cambio climático "de manera transversal, va a recorrer la práctica totalidad de las actividades en esta feria", según ha destacado Reyes, que ha estado acompañado por la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, y el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales.

De ahí que, en esta jornada, dirigida a técnicos municipales, a alcaldes y a población en general, se va a reflexionar sobre cómo está afectando y qué se puede hacer con el cambio climático en los municipios jiennenses.

El Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático promovido por la Diputación --que recoge casi 300 actuaciones englobadas en 16 programas y 47 proyectos, dirigidos a administraciones públicas, sectores productivos y ciudadanía-- se ha expuesto en esta jornada.

Igualmente, se ha hablado sobre la incorporación de la provincia al Pacto Nacional contra el Cambio Climático o la importancia de que cada ayuntamiento elabore su propio plan municipal en esta materia.

"Queremos insistir en que la lucha contra el cambio climático no es una cuestión de las instituciones, tampoco es una cuestión específica de las empresas, sino que es una cuestión de la sociedad en general", ha recalcado Reyes.

En este sentido, ha auntado que, a lo largo de los tres días de la Feria de los Pueblos, se pretende sensibilizar sobre la importancia de "cómo cada uno, en su vida cotidiana y en su actitud diaria, puede colaborar en esa lucha contra el cambio climático".

PONENCIA

La ponencia marco de esta jornada, ofrecida por Gema Parra, ha versado sobre los efectos del cambio climático en los municipios y sobre cómo priorizar las acciones en el territorio para proteger su futuro.

"El objetivo es remarcar las distintas estrategias de solución que vamos a poder afrontar para remitir no sólo los impactos ambientales y económicos del cambio climático, sino los impactos en la salud, que son muy relevantes para nuestra ciudadanía", ha comentado Parra.

En esta línea, ha hecho hincapié en la importancia de que desde los municipios jiennenses se siga el Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático y "se tomen las distintas estrategias posibles asociadas a sus contextos concretos". "Y, de esta forma, intentar solucionar, dentro de nuestras capacidades, las problemáticas que tenemos con el cambio climático", ha añadido.

Los riesgos de inundaciones asociadas a eventos climáticos extremos, las situaciones de sequía debido a la escasez de precipitaciones o las olas de calor son algunas de las principales amenazas del cambio climático en las localidades.

La catedrática de Ecología ha abogado por la mejora de la calidad del aire, o por la adaptación urbanística de los municipios para afrontar las olas de calor, como líneas de acción para mitigar en los mismos los efectos del reto climático.

EXPERIENCIAS

Por otra parte, en esta cita se han expuesto distintas experiencias impulsadas en localidades jiennenses para hacer frente al cambio climático, con la participación de los alcaldes de Navas de San Juan, Baños de la Encina y Villanueva de la Reina, Joaquín Requena, Antonio Las Heras y Blas Alves, respectivamente.

También se ha celebrado una mesa redonda sobre la estrategia de turismo sostenible que se está impulsando en la provincia a través de los planes de sostenibilidad turística que gestiona la Diputación con fondos europeos.

El contenido de esta mesa, que ha contado con técnicos, concejales y representantes de asociaciones y de empresas que participan en estos planes, se ha centrado en las medidas para la adaptación al cambio climático en la gestión empresarial y municipal que abarca esta estrategia.