El mar de olivos de la provincia de Jaén contará con una red de miradores, carreteras y rutas experienciales

Visita a uno de los miradores de Porcuna - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha diseñado una red provincial de miradores, carreteras paisajísticas y rutas experienciales por el mar de olivos jiennense, una estrategia dirigida a la puesta en valor turística de este paisaje.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'OleotourJaén', financiado con 4,5 millones de euros procedentes de fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia EU del Gobierno de España.

"Este proyecto sobre el paisaje del olivar es un punto de inflexión para el turismo en nuestra provincia y se basa en nuestra identidad más profunda, que es el mar de olivos jiennense", ha remarcado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

A través de distintas actuaciones y la mejora de infraestructuras, se pretende "redistribuir al turista para que conozca el maravilloso paisaje de olivar desde los distintos contextos, tanto el histórico, como el cultural, el biológico, el natural y también el de la producción del aceite de oliva", ha señalado el diputado de Promoción y Turismo que ha visitado junto al alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, distintos miradores que se han adecuado en este municipio en el marco de este proyecto.

Los ubicados en el Paseo de Jesús de esta localidad forman parte de la red provincial de miradores al mar de olivos jiennense que está integrada por 130 miradores paisajísticos que se encuentran distribuidos por la provincia y que han sido inventariados.

Estos espacios "aportan una mirada específica sobre este paisaje" y "permiten a los turistas interpretar y profundizar en este maravilloso paisaje singular y único en el mundo que nos imprime competitividad, visibilidad y una forma de comunicar como destino totalmente personalizada en nuestro territorio".

El trabajo realizado para el diseño de esta red, además del inventariado de miradores singulares por el territorio jiennense, ha supuesto la construcción específica de miradores artísticos en las localidades de Úbeda, Jaén, Porcuna, Chiclana de Segura, La Bobadilla (Alcaudete), Arjona, Orcera o Albanchez de Mágina y la señalización turística de este paisaje en cerca de una veintena de localidades.

También de esta red forman parte enclaves emblemáticos para contemplar el mar de olivos jiennense como Iznatoraf, Baños de la Encina o el paraje de Siete Pilillas de Pegalajar y algunos de ellos cuentan con herramientas digitales como audioguías, hologramas, infografías o miradores virtuales 360º.

En el caso de Porcuna, hasta donde se ha desplazado Lozano, la adecuación de distintos miradores en el Paseo de Jesús, ha permitido "poner en valor una balconada excepcional que ya existe y que ofrece una de las mejores panorámicas del mayor mar de olivos en la zona de la Campiña Norte, que es un lugar excepcional para apreciar ese inmenso océano verde que identifica Jaén, un paisaje único construido durante siglos por generaciones de agricultores".

Las actuaciones que se han llevado a cabo en esta localidad han abarcado desde la incorporación de zonas de sombra, hasta la mejora de la accesibilidad y la creación de espacios ajardinados o la integración con el Monumento al Olivo y a la Memoria del Aceite.

Otra de las principales líneas de acción de esta estrategia ligada al paisaje olivarero jiennense enmarcada en el PSTD 'OleotourJaén' ha sido la creación de senderos experienciales para facilitar al turista el recorrido por este paisaje a través de rutas a pie o en bicicleta, que han sido señalizados y dotados de mesas interpretativas y paneles.

Estos itinerarios han supuesto la monumentalización de olivos centenarios y singulares de la provincia, como el de Acebuche, en La Iruela; el Olivo de Fuentebuena, en Arroyo del Ojanco; la Estaca Grande, de Martos o el Olivo Era de la Zarza, en Castillo de Locubín.

Asimismo, estos senderos también están vinculados a recorridos históricos de alto valor patrimonial, como las Torres de Santa Catalina, de Orcera, el trazado del Camino Natural Vía Verde del Aceite o el camino Antonio Machado en Úbeda y Baeza, entre otros puntos de la provincia.

Junto a ello, se ha diseñado también una red de carreteras paisajísticas, por la Red Viaria provincial de la Diputación de Jaén, para invitar al turista a que contemple el paisaje del olivar por distintos puntos de las comarcas de La Campiña, Sierra Sur, La loma, El Condado, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas o Sierra Mágina.