Más de 130 cortadores de jamón participan en Jaén en un encuentro solidario a beneficio de niños con cáncer

III Encuentro Solidario de Cortadores de Jamón 'Ciudad de Jaén', celebrado en el Parque Andrés de Vandelvira. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parque Andrés de Vandelvira de la capital jiennense ha acogido este domingo el III Encuentro Solidario de Cortadores de Jamón 'Ciudad de Jaén', un evento celebrado a beneficio de la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer (ALES) en el que ha colaborado también la Diputación de Jaén por tercer año consecutivo.

El presidente de esta institución, Francisco Reyes, ha felicitado a esta entidad por el "éxito" de esta cita solidaria, "uno de los eventos de cortadores de jamón más numerosos de cuantos se celebran en nuestro país, con la participación de más de 130 cortadores llegados desde todos los rincones de España y también de fuera de nuestro país", según ha puesto de relieve.

En el marco de este evento festivo y solidario, en el que, según ha informado la Diputación en una nota, también han estado presentes el alcalde de Jaén, Julio Millán; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Fernández, y el presidente de ALES, Óscar Moriana, entre otras autoridades, Reyes se ha referido al carácter "comprometido, empático y solidario" de la gente de Jaén.

"Participar en este encuentro es también apoyar y dar cariño a las familias y a los propios niños y niñas que sufren esta enfermedad. Por eso, es una satisfacción y una buena noticia que esta iniciativa sea un éxito, porque permite ayudar a aquellas familias que tienen hijos que padecen el cáncer", ha señalado.

En esta línea, el presidente de la Diputación ha valorado "la labor que están haciendo de apoyo a los enfermos y a las familias, también dotando al hospital de recursos que no tenían desde la propia asociación".

Estos son "claros ejemplos del papel que ALES viene desarrollando a lo largo de todos estos años", ha apostillado Reyes, quien ha vuelto a "agradecer" el trabajo que realiza esta asociación y, "por supuesto, la labor solidaria de hombres y mujeres de la provincia de Jaén en cada convocatoria y en cada evento que convoca ALES".

Por último, el presidente de la Diputación ha destacado la colaboración continua prestada por la administración provincial a esta asociación desde hace más de una década, que "se traduce en iniciativas como el encuentro de hoy, o respaldando proyectos que van desde programas de información y sensibilización sobre el cáncer infantil como 'Enciende la esperanza, enciéndela en oro', hasta la Cena Solidaria o la cesión de las instalaciones de la sede de ALES en la capital".

En este III Encuentro Solidario de Cortadores de Jaén se han ofrecido más de 4.000 platos de jamón ibérico a precios populares y se han celebrado sorteos y actuaciones, entre ellas, la de la Escuela de Baile Nerea García.

Desde la organización se ha destacado especialmente "la implicación desinteresada de los cortadores, que aportan su experiencia y su tiempo para contribuir a una causa que trasciende lo culinario y se centra en la atención a los niños con cáncer".

Del mismo modo, en cada edición crece la participación de entidades públicas y privadas, lo que, según han valorado desde la Diputación, permite dotar al evento de una infraestructura adecuada y garantizar que la totalidad de los fondos recaudados llegue a la asociación.

VALORACIÓN DEL ALCALDE

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha asistido a este encuentro junto a la concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, ha valorado que los vecinos de la ciudad no fallan a una entidad que, como ALES, "demuestra un trabajo y un compromiso sin fisuras con los niños que padecen cáncer y sus familias".

En esa línea, y según ha informado el Ayuntamiento, el alcalde ha valorado el despliegue que ALES realiza para conseguir recursos para su labor, como supone esta jornada, en la que colabora el Consistorio, y otros eventos como la cena solidaria anual.