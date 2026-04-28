Obras para dotar de una nueva red de abastecimiento a La Porrosa, en Chiclana de Segura (Jaén)

CHICLANA DE SEGURA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

La Porrosa, en Chiclana de Segura (Jaén), contará con una nueva red de abastecimiento de agua. Para ello, se están ejecutando obras, que cuentan con un presupuesto de adjudicación de 157.000 euros y que consisten en la construcción de un nuevo trazado de tubería de casi 8,2 kilómetros de longitud, comprendidos entre el núcleo de población de Camporredondo hasta el depósito de La Porrosa.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, que ha visitado las obras junto al alcalde de Chiclana de Segura, Santiago Rodríguez, ha detallado que este proyecto incluye "tanto las conexiones a la tubería de Chiclana de Segura como al depósito de La Porrosa, además de los correspondiente cruces de cauce y arroyo existentes a lo largo de los más de ocho kilómetros de su longitud".

Además de la colocación de la nueva tubería de polietileno, se instalarán desagües y ventosas a lo largo de este trazado, así como pozos de registro y arquetas.

Esta red sustituirá a la actual conducción de agua con la que cuenta esta población chiclanera, que "se abastece del canal de riego del Guadalmena, con los problemas de abastecimiento que esto conlleva y que obliga, además, a mantener una pequeña planta potabilizadora en La Porrosa".