La oficina de turismo de Lopera celebra su puesta a punto con una jornada de puertas abiertas

LOPERA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

Lopera (Jaén) dispone desde este martes de una renovada oficina de turismo en pleno casco histórico de la localidad donde ofrecer al visitante información sobre la oferta turística del municipio. Para su reapertura se ha organizado una jornada de puertas abiertas.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha asistido junto a la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, ha visitado esta oficina que estará a disposición de todas las personas que se acerquen a este pueblo de la Campiña jiennense.

"El año que viene se cumplirán 30 años de la marca Jaén Paraíso Interior. Tres décadas de promoción de una provincia que se ve reflejada en municipios como Lopera, que cuenta con una rica oferta cultural, gastronómica y medioambiental", ha señalado Reyes.

El presidente se ha referido a algunos de los enclaves patrimoniales de la localidad, como el castillo calatravo del siglo XIII, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la Casa de la Tercia o las trincheras donde se produjo la Batalla de Lopera, "cuya recreación atrae cada año a más personas". En este sentido, Reyes ha asegurado que "Lopera tiene argumentos más que suficientes para ser visitada, tal y como comprobarán quienes se acerquen a esta oficina".

Junto a la información turística, esta oficina también pretende ser un escaparate de la cultura y de los productos agroalimentarios que se elaboran en la localidad. "Sin lugar a dudas, esta oficina de turismo es una buena noticia para Lopera, para la comarca de la Campiña y para la provincia de Jaén", ha subrayado Reyes, que ha puesto el acento en el sector turístico como oportunidad de presente y de futuro para generar riqueza y empleo en los municipios jiennenses.

Por su parte, la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, ha indicado que la oficina de turismo "está llena del alma de los loperanos, reflejada en los artistas cuyas obras se pueden ver en estas instalaciones, y en los productos de los comerciantes y los agricultores que están presentes en los estantes como parte de nuestra economía".

La alcaldesa ha puesto el acento en la propuesta turística de Lopera, basada en el turismo cultural, que tiene como principal exponente el castillo fortaleza situado justo a la espalda de esta nueva oficina de información turística.