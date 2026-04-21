El PSOE de Granada aboga por "recuperar" la sanidad pública con mejor atención y reducción de listas de espera

La candidata número tres del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, María de los Ángeles Prieto, junto al Hospital Universitario Virgen de las Nieves, con los también candidatos Olga Manzano y Paco Cuenca. - PSOE GRANADA

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número tres del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, María de los Ángeles Prieto, ha abogado por "recuperar" la sanidad pública con una inversión de 3.000 millones de euros adicionales cada año para reforzar el sistema sanitario con objeto de mejorar la atención y reducir las listas de espera, entre otros asuntos, frente al que ha calificado como "desastre" de Moreno.

A las puertas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, junto a los candidatos Olga Manzano y Paco Cuenca; Prieto ha criticado la gestión sanitaria del PP al frente de la Junta de Andalucía y ha asegurado que "eso de que la sanidad funciona mejor que nunca es un auténtico cuento y su deterioro premeditado tiene una solución clara que pasa por el compromiso de María Jesús Montero".

"Rescataremos la sanidad pública para volver a los tiempos de espera de hace ocho años con un plazo máximo de 30 días para una prueba diagnóstica, dos meses como máximo para una primera consulta externa y entre 90 y 180 días para una intervención quirúrgica y, por supuesto, demora cero en procesos urgentes como el cáncer", ha expuesto.

"Andalucía tiene las peores listas de espera de todo el país. Solo en nuestra provincia hay 93.000 granadinos y granadinas y sigue subiendo, al igual que los tiempos de espera, mientras Moreno Bonilla destina más millones a la privada y uno de cada cuatro granadinos cuenta con un seguro privado para buscar soluciones a sus problemas de salud", ha censurado.

A nivel provincial, ha mencionado casos "flagrantes" como el año y medio de espera para ser atendido en el servicio de rehabilitación del hospital del PTS o los nueve y seis meses de espera para una consulta de anestesia o de neurología, respectivamente.

Y según ha señalado, en el hospital de Motril la mayoría de especialidades tiene tres meses de espera para una primera consulta y, en el de Baza, cardiología alcanza los siete meses de espera, otorrino seis y oftalmología cuatro para una primera consulta.

Tras señalar que en muchos de estos casos "una atención a tiempo es clave para salvar decenas de vidas" y lamentar que "mucha gente esté perdiendo la salud en las listas de espera", la socialista ha asegurado que esto "se puede evitar, algo que las y los granadinos no pueden olvidar el próximo 17 de mayo".

Asimismo, ha remarcado que la atención primaria también debe dar respuesta a las necesidades de las y los usuarios en un plazo de 24 y 48 horas, en contraposición a la realidad de muchos centros de salud y consultorios de la provincia, en los que "hay que esperar entre dos y tres semanas para una primera consulta con el médico de familia".

"De nada sirve presumir de más presupuesto que nunca, como ha hecho Moreno Bonilla en estos ocho años, si luego lo deriva a la privada y la pública padece más problemas que nunca", ha apostillado para afearle que "ya no solamente desvíe el presupuesto público a las privadas andaluzas, sino que también enriquezca a las de otras comunidades, como Murcia".