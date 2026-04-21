Sanz apunta que "un gobierno de estabilidad" permite tomar decisiones inmediatas como el cauce del Guadalete en Cádiz

Antonio Sanz atendiendo a los periodistas en Arcos. - PP

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, ha destacado en Arcos de la Frontera el trabajo puesto en marcha tras los daños provocados por las borrascas de enero-febrero, como la actuación en el cauce del Guadalete por siete millones de euros o el expediente para el trasvase del pantano de Bornos a Guadalcacín, apuntando que esto "prueba la importancia de que se mantenga la mayoría de estabilidad --en el Gobierno andaluz--, que permite que no haya que negociar partidas urgentes".

"Si no hubiéramos tenido esa mayoría, que permite tener presupuestos siempre y poder tomar las decisiones rápidas, si tuviéramos que pactar con grupos políticos, hay que negociar esto para ti o esto para mí, es malo y al final retrasa", ha enfatizado en declaraciones a los periodistas Sanz, que ha añadido que "gracias a que Andalucía tiene un gobierno fuerte, sólido y estable de la mano de Juanma Moreno, es por lo que se puede actuar así".

Sanz ha recordado que en los días de la borrasca se llegaron a desembalsar 700 metros cúbicos por segundo, "un volumen de agua que dejó muy importantes daños tanto en el cauce del Guadalete como en las fincas colindantes". En este sentido, ha añadido que "lo que ha hecho el gobierno del PP, de Juanma Moreno ha sido no perder un solo segundo y ponerse manos a la obra para recuperar la situación y para ayudar a quienes más lo necesitaban".

Así, ha señalado la cuantía de un millón y medio para Arcos, "para obras de urgencia y la recuperación de situaciones que quedaron destrozadas como consecuencia de las inundaciones". Además, ha indicado que otra "actuación muy prioritaria" es el cauce del Guadalete, señalando que ya se ha licitado una inversión de siete millones de euros para la obra del arreglo del cauce del río.

En este sentido, ha insistido en que estas actuaciones inmediatas se pueden hacer "cuando hay esa estabilidad y un gobierno moderado que trabaja para solucionar los problemas, que no busca lío ni conflicto sino que solo se dedica a resolver los problemas". "Eso es lo que ha permitido destinar más de 20 millones de euros a obras hidráulicas en las presas de Arco, como se ha hecho durante toda esta legislatura o arreglos por ejemplo en la A382 entre Arco y Jerez", ha añadido-

Asimismo, ha indicado que se está a punto de licitar una actuación "muy importante", que es el expediente para el trasvase del pantano de Bornos a Guadalcacín, "que es la solución que evitaría que este tipo de situaciones se puedan volver a producir". "Ya cuenta con dotación presupuestaria suficiente, está en el servicio de contratación y esa es una de las actuaciones más importantes que se van a acometer y que se espera licitar en pocos días", ha señalado.

Sanz ha hecho referencia también a la situación del punte de San Miguel como "una actuación no solo emblemática, sino obligatoria de reconocimiento a un símbolo muy especial de Arcos". Así, ha hecho un "llamamiento a todas las administraciones" y ha anunciado el "compromiso claro del Gobierno de la Junta de Andalucía con el puente".

"Me consta el compromiso de la Diputación con el puente y ahora reclamo que el Estado dé un paso y también se sume a poder hacer un convenio entre todas las administraciones, igual que en la barriada de la Verbena en su momento, porque hacer el mismo ejemplo, estar todos", ha manifestado. "Ya anuncio que la Junta estará, que la Diputación está y espero que el Estado no se quede atrás y el Gobierno demuestre su compromiso Arcos, aunque hasta ahora poco lo haya demostrado porque no ha llegado ni un euro después de las terribles inundaciones", ha concluido.

