Pegalajar (Jaén) acogerá en mayo la Superfinal de la Copa del Mundo de Parapente

Presentación de la Superfina de la Copa del Mundo de Parapente - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paraje Siete Pilillas de Pegalajar (Jaén) acogerá el próximo mes de mayo la Superfinal de la Copa del Mundo de Parapente. Este paraje de Sierra Mágina se darán cita los 130 mejores pilotos del mundo para tomar parte en esta prueba que se desarrollará entre el 11 y el 22 de mayo.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, junto al alcalde de Pegalajar, Manuel Carrascosa; el presidente de la Comisión Técnica Nacional de Parapente de la Real Federación Aeronáutica Española. Antonio Lope; y el presidente del Club Centro de Vuelo de Pegalajar, Antonio Romero, han intervenido en la puesta de largo de esta competición deportiva de primer nivel mundial que va a tener como escenario el territorio jiennense.

"Para nuestra provincia es un auténtico lujo y una gran satisfacción ser la anfitriona de esta gran prueba de parapente, probablemente la más importante de las que se celebran a lo largo del año, porque en ella compiten los 130 mejores pilotos del mundo", ha subrayado Reyes, quien ha apostillado que "esta será la primera vez que esta competición se celebre en nuestro país, y la segunda que lo hace en el continente europeo, porque habitualmente se suele desarrollar en la época estival en Sudamérica".

Estos datos evidencian "la importancia que tiene este evento, una cita deportiva de gran proyección que confirma que Pegalajar, y con Pegalajar la provincia de Jaén, es un escenario ideal para la práctica de este deporte y nos sitúa como referente internacional del parapente".

Alcanzar esta posición no ha sido, como ha incidido el presidente de la Diputación, "fruto de la casualidad ni flor de un día, sino resultado de un trabajo continuado". En esta línea, ha recordado que "desde hace muchos años, nuestra tierra es un referente para la práctica de deportes aéreos, hasta el punto de que Jaén es conocida como provincia del aire, que es uno de los muchos encantos que tiene nuestro paraíso interior para atraer a personas de todo el planeta, que en este caso vienen a disfrutar de su deporte favorito".

La provincia jiennense, ha subrayado Reyes, es pues "una tierra idónea para celebrar eventos vinculados al parapente, el paramotor y otras modalidades de deportes aéreos, como ha ocurrido en los últimos años en Pegalajar o también en Segura de la Sierra", municipios que han sido sede de numerosos campeonatos y pruebas del máximo nivel, entre otros cinco campeonatos de España, cinco ligas nacionales, una Copa del Mundo y un Campeonato de Europa.

A estos grandes eventos se suma ahora esta Superfinal de la Copa del Mundo y también otra prueba del máximo nivel que se va a celebrar como antesala de la misma, aprovechando la presencia de los pilotos en Pegalajar: el Niviuk Open, que tendrá lugar del 5 al 9 de mayo.

Según Reyes, todo esto es posible gracias a contar con "las condiciones atmosféricas y las instalaciones necesarias, que han sido determinantes para que los pilotos elijan nuestra provincia para volar". A ello se une "el gran trabajo" realizado desde el Club Centro de Vuelo de Pegalajar, que tiene ya más de 35 años de experiencia.

A ello, le ha sumado Reyes el conocimiento y bagaje de personas como Lope Morales, que está al frente de la Comisión Técnica Nacional de Parapente; y el apoyo de administraciones como el Ayuntamiento de Pegalajar, que ha visto una oportunidad para su municipio en este deporte y por eso "ha invertido en contar con unas infraestructuras como las que tiene para su práctica". Todo lo anterior ha permitido que esta Superfinal de la Copa del Mundo "haya venido por primera vez a España, y lo haya hecho a nuestra provincia".

"Es un éxito que los 130 mejores parapentistas del mundo sobrevuelen los cielos jiennenses en Jaén en mayo en una prueba que presenta una gran dificultad, ya que obliga a los pilotos a realizar vuelos que, dependiendo de las condiciones aerológicas, pueden llegar hasta más de 150 kilómetros utilizando exclusivamente las corrientes térmicas y los vientos" y sobre unos trayectos que pueden llevar a los pilotos a aterrizar en playas de Granada, El Yelmo o las provincias de Córdoba y Albacete.

Por ello, la provincia está "de enhorabuena" por "el gran impacto deportivo que tiene esta prueba y su inmediato retorno económico", ya que todos estos pilotos, sus acompañantes, seguidores y visitantes se alojarán y consumirán en establecimientos de la comarca de Sierra Mágina y sus alrededores, sin olvidar "lo que supone una prueba como ésta para "la promoción de nuestro paraíso interior".

Por su parte, el alcalde de Pegalajar ha mostrado su satisfacción porque el centro de vuelo de esta localidad "atraiga a pilotos durante prácticamente todo el año y en estas fechas siempre acoja campeonatos nacionales e internacionales". Entre ellos se encuentra esta Superfinal de la Copa del Mundo, que espera "tenga una gran repercusión" y "ayude a difundir la marca Pegalajar natural".

La celebración de esta competición vendrá, además, acompañada de otras actividades paralelas, entre las que ha citado un paseo en globo aerostático o una exhibición de la patrulla paracaidista del Ejército del Aire.

A estas propuestas, como ha apuntado Antonio Lope, se sumarán otras como la presencia del helicóptero de rescate de la Guardia Civil, unas jornadas sobre flamenco y unas jornadas gastronómicas en las que participarán los chefs locales con estrella Michelin Juan José Mesa y Javier Jurado.

Por último, Antonio Romero se ha mostrado orgulloso del trabajo realizado por el club en todos estos años, que ha concluido con la posibilidad de acoger esta importante prueba, que Antonio Lope ha calificado como "la más importante a nivel individual del mundo".