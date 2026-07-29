Porcuna (Jaén) reúne a Los Estanques, El Canijo de Jerez, O'Funk'illo y Vera GRV en la XXI edición del MíaQué Fest

Presentación de la XXI edición del MíaQué Fest - DIPUTACIÓN DE JAÉN

PORCUNA (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

La localidad jiennense de Porcuna acogerá del 30 de julio al 1 de agosto la XXI edición del MíaQué Fest, un evento impulsado por el colectivo cultural MíaQué con la colaboración de la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento. El festival reunirá a artistas del panorama musical nacional como Los Estanques y El Canijo de Jerez, O'Funk'illo, Vera GRV, Combo Batanga, The Pigfoot Band y Lion Family Band, en una programación que abarcará géneros como el funk, el rock, los ritmos latinos y las nuevas tendencias urbanas.

El diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, Francisco Javier Lozano, ha destacado este miércoles la consolidación del MíaQué Fest como "una de las citas musicales más singulares y accesibles del panorama cultural de la provincia", durante la presentación de la XXI edición del festival junto al alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, según ha informado la institución provincial.

En este sentido, ha señalado que "el MíaQué Fest es un magnífico ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en un motor de desarrollo para nuestros municipios, especialmente en el medio rural, al generar oportunidades, atraer visitantes y dinamizar la economía local".

Asimismo, Lozano ha puesto de relieve que "este festival ha sabido consolidar una programación diversa y de calidad que, además de ofrecer una propuesta musical de primer nivel, contribuye a poner en valor el extraordinario patrimonio histórico, cultural y turístico de Porcuna".

"Desde la Diputación de Jaén seguiremos apoyando iniciativas como esta porque ayudan a fijar población, generan actividad económica para el comercio, la hostelería y los servicios locales y demuestran que la cultura es también una oportunidad de desarrollo y de futuro para nuestros pueblos", ha remarcado.

La programación de esta nueva edición volverá a incluir talleres, visitas guiadas, catas, así como la exhibición de cortos del XIV Certamen de Cortometrajes 'Me Quedo Corto' 2026 o las actuaciones de los finalistas del XXVIII Concurso de Bandas Emergentes 'Ciudad de Porcuna', Izeta y Duendes del Parke. Además, el festival contará con sesiones de los DJs Sr. Lobezno, Microfibras, Acrílico, Alf y Boïo.

La entrada a esta cita musical será gratuita y se facilitará la estancia al público durante las tres jornadas del evento con la habilitación de una zona de acampada libre.