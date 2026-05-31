Pozo Alcón (Jaén) contará con un Centro de Participación Deportiva para la Juventud tras invertir más de 146.000 euros

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, en una visita a Pozo Alcón (Jaén). - DIPUTACIÓN JAÉN

POZO ALCÓN (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado las obras que la Diputación Provincial está ejecutando en el municipio de Pozo Alcón para construir un Centro de Participación Deportiva para la Juventud, que cuenta con un presupuesto de más de 146.000 euros.

Tal y como ha emitido la Diputación jiennense en una nota, esta actuación, que se enmarca en el Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes que está desarrollando la Administración provincial en medio centenar de municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes, permitirá a Pozo Alcón contar con estas nuevas instalaciones cuya inversión ha sido cofinanciada por la Diputación con 80.000 euros y el resto ha sido aportado por el ayuntamiento poceño.

Sobre esta visita, en la que también ha participado el alcalde de esta localidad, Iván Cruz, el responsable de Infraestructuras Municipales ha explicado que "este nuevo edificio se está construyendo en el colegio Nuestra Señora de los Dolores de Pozo Alcón para que el alumnado pueda desarrollar, además de su actividad escolar, otras iniciativas relacionadas tanto con el deporte como con la cultura".

En esta línea, José Luis Agea ha recalcado que "Pozo Alcón y este nuevo edificio representan perfectamente el sentido de este plan, con el que pretendemos seguir mejorando instalaciones y permitiendo que los servicios públicos en nuestros pueblos se puedan desarrollar con infraestructuras dignas y de calidad". De esta forma, "cientos de niños y niñas van a poder disfrutar de esta nueva instalación para realizar actividades de gimnasio o para cualquier propuesta teatral o cultural", ha apostillado.

En contexto, el edificio que se está construyendo en Pozo Alcón tiene planta rectangular y una superficie aproximada de 165 metros cuadrados. De interior diáfano, será apto para la práctica deportiva y se ubicará en un rincón del patio, desde el que se accederá y le proporcionará iluminación y ventilación a las instalaciones. Contará igualmente con todas las premisas que este tipo de espacios necesitan en relación a la funcionalidad, seguridad y accesibilidad.

En suma, la institución provincial ha precisado que esta intervención es una más de las contempladas en el Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes que está llevando a cabo la Diputación, que está dotado con un total de cuatro millones de euros que "hemos traspasado a los ayuntamientos de la provincia para mejorar o crear este tipo de infraestructuras y que se puedan desarrollar actividades relacionadas tanto con el deporte como con la cultura en nuestros pueblos", ha concluido el diputado de Infraestructuras Municipales.