El presidente de la Diputación de Jaén llama a "seguir profundizando en el sentimiento de identidad de la provincia"

Izado de la bandera de la provincia de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha hecho este miércoles un llamamiento a continuar "profundizando en el sentimiento de identidad de la provincia".

Así lo ha indicado en el marco del izado de la bandera de la provincia jiennense, que ha tenido lugar ante el edificio Jaén Paraíso Interior, en la calle Roldán y Marín.

Miembros de la Corporación provincial y representantes de otras instituciones, como el alcalde de la capital, Julio Millán, han asistido a este acto, en el que ha sonado el himno de la provincia basado en el texto del poema 'Aceituneros', de Miguel Hernández.

Con el izado, se inicia la conmemoración del Día de la Provincia que se celebra en torno al 19 de marzo y que tendrá continuidad este jueves con la entrega de los Premios de la Provincia y la apertura de la Feria de los Pueblos.

En esta cita, Reyes ha llamado a la sociedad jiennense a "seguir profundizando en el sentimiento de identidad de la provincia", al tiempo que ha recordado que, con motivo del bicentenario de la Diputación de Jaén, celebrado en 2013, se puso en marcha la conmemoración del Día de la Provincia.

Al respecto, ha agradecido "a la gran mayoría de los ayuntamientos su total implicación tanto en esta efeméride como en las distintas actividades organizadas, especialmente visibles en la Feria de los Pueblos", que se desarrollará en Ifeja.

Un evento que, según ha añadido, contará con un amplio abanico de propuestas destinadas a mostrar todo el potencial del territorio y a consolidar a Jaén como referente del turismo de interior a nivel nacional".

"Esta celebración permitirá reivindicar con orgullo que Jaén es una tierra de oportunidades, algo que quedará patente en este gran escaparate gracias a la participación de instituciones municipales, la Universidad de Jaén y un destacado tejido empresarial", ha afirmado.

El juez Baltasar Garzón, la escritora Fanny Rubio, la empresa Macrosad y al Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior son las personalidades y entidades reconocidas este año con los Premios de la Provincia, que se entregan este jueves.

Una vez celebrada la gala, está prevista, a partir de las 19,00 horas, la inauguración de la XI Feria de los Pueblos. Más de 250 expositores participarán en esta edición, centrada en el cambio climático. Contará con la presencia de ayuntamientos de la provincia, más de 120 empresas de distintos sectores y una treintena de firmas adheridas a la estrategia de calidad Degusta Jaén.

Como en años anteriores, ofrecerá una amplia programación que incluirá actividades de divulgación científica a cargo de la Universidad de Jaén, jornadas técnicas, juegos interactivos, talleres de artesanía, demostraciones de bolillos, exhibiciones de pintura, diseño y escultura, pasacalles y recreaciones. También habrá actuaciones musicales y de danza, desfiles de moda y presentaciones de iniciativas y eventos turístico-culturales de distintos municipios y empresas.