El presidente de la Diputación de Jaén señala la proyección internacional de la gastronomía de la provincia

Recepción a los miembros del Club de Oro de la Mesa Andaluza. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha puesto de relieve este lunes la proyección internacional que tiene la gastronomía de la provincia.

Así lo ha indicado durante la recepción celebrada en el salón de plenos del Palacio Provincial a cerca de medio centenar de miembros del Club de Oro de la Mesa Andaluza, que han celebrado en la capital jiennense su 100ª asamblea general.

Latorre, que ha estado acompañado por la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha agradecido a la entidad que haya elegido la provincia de Jaén como sede de este encuentro. Además, ha valorado la trayectoria de este colectivo, que agrupa a prestigiosos restaurantes de toda la comunidad andaluza.

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha resaltado el potencial gastronómico de la provincia, a la que ha definido como "un territorio único, un paraíso interior, pero también un paraíso gastronómico".

En este sentido, ha valorado el trabajo que desarrollan los cocineros y cocineras jiennenses, así como la proyección internacional de la gastronomía provincial. "Reconocida mundialmente gracias a nuestras estrellas Michelin y al esfuerzo que se está realizando para promocionar nuestra cocina y el AOVE", ha comentado.

En esta línea, el chef jiennense y representante del Club de Oro de la Mesa Andaluza Francisco Navarro ha incidido en la evolución de la imagen gastronómica de la provincia. "Jaén siempre ha sido reconocida por la excelencia de su aceite de oliva, sus sierras y su patrimonio histórico y hemos conseguido que, cuando salimos fuera y hablamos de Jaén, todo el mundo nos reconozca también como un lugar donde se come estupendamente", ha dicho.

Al respecto, ha subrayado tanto el reconocimiento internacional de los restaurantes jiennenses distinguidos con estrellas Michelin como la calidad de la oferta gastronómica de bares, restaurantes y tabernas de la provincia, que "hacen que la gente se vaya con un índice de satisfacción muy alto".

Por su parte, la presidenta del Club de Oro de la Mesa Andaluza, Estrella Moreno, ha agradecido a la Diputación de Jaén "el apoyo prestado" para la celebración de la asamblea y ha asegurado que los miembros del colectivo "se marchan de la provincia encantados y con un buen sabor de boca".

Igualmente, ha incidido en el respaldo de Jaén a la gastronomía en todas sus vertientes, desde la cocina tradicional mediterránea hasta las propuestas más vanguardistas.