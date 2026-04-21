Una programación con cerca de 400 actividades conmemorará el 75º aniversario del Instituto de Estudios Giennenses

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) conmemorará el 75º aniversario de su creación con un programa "amplio y ambicioso" con cerca de 400 propuestas de actividades que se desarrollará hasta abril de 2027.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha informado este martes de esta programación en un acto que también ha contado con la vicepresidenta segunda y responsable del IEG, Francisca Medina, y el consejero director de este organismo autónomo de la Administración provincial, José María Capitán.

Reyes ha explicado que se viene trabajando durante meses "con el objetivo de confeccionar un programa de actividades acorde con la importancia de esta efeméride" y con el que también se ha "querido llegar a todos los municipios jiennenses para, al mismo tiempo, implicarlos en esta celebración".

"Las 97 localidades de nuestra provincia, además de algunas entidades locales autónomas, acogerán hasta el próximo año, hasta abril del año 2027, algunas de estas propuestas", ha comentado.

A su juicio, la celebración de estos 75 años del IEG es "una ocasión de oro para poner en valor y de relieve la labor" de este "centro de investigación por excelencia de temas de Jaén en todas las áreas del conocimiento".

"Y también el centro más importante de la provincia por los fondos que alberga, entre ellos una biblioteca que custodia más de 120.000 documentos, una biblioteca digital abierta a todo el mundo o el legado de Miguel Hernández, además de donaciones de grandes creadores, entre los que están, por ejemplo, nuestro paisano Juan Eslava Galán", ha añadido.

A todos estos fondos se suma también "la ingente labor investigadora" que realiza este organismo "a través de becas, de ayudas, de premios, de la publicación de libros, pero especialmente, de sus consejeras y de sus consejeros, que son un verdadero voluntariado de la investigación para la provincia de Jaén".

"Con todo ello, el IEG se ha consolidado como un centro documental que hace de Jaén posiblemente la provincia más y mejor estudiada de España", ha subrayado el presidente de la Diputación.

Al hilo, ha considerado que este aniversario, además de celebrarse, va a permitir "consolidar aún más su posición como centro cultural por excelencia de la provincia de Jaén e incrementar su presencia" en todo su territorio. Algo en lo que se viene "trabajando en los últimos ejercicios y que este año va a ser especialmente importante con motivo de esta efeméride".

De esta forma, las casi 400 actividades recogidas en este programa se van a desarrollar de la mano de los ayuntamientos, a los que ha "agradecido su colaboración, porque sin ellos hubiese sido difícil llevarlo a cabo".

MEMORIA GRÁFICA

Entre las propuestas planteadas, ha destacado algunas, como la realización de la Memoria Gráfica de la provincia de Jaén, "un proyecto de identidad provincial que conlleva el acopio y digitalización de un gran número de fotografías y documentos gráficos singulares de cada uno de los municipios" jiennenses.

Junto a este "proyecto emblemático", Reyes ha aludido a otras muchas actividades que comenzarán en mayo, entre las que resaltado "más de un centenar de conferencias sobre diferentes temáticas". "Música, pintura, sector oleícola o la agricultura en general, ganadería, temas sociales o desarrollo, que serán ofrecidas en su mayoría por consejeras y consejeros del IEG por toda la provincia, además de jornadas o mesas redondas", ha comentado.

También está prevista en torno a una veintena de exposiciones y otras seis muestras itinerantes que podrán verse en más de medio centenar de localidades jiennenses, entre ellas una dedicada a las 40 ediciones del Premio de Pintura Emilio Ollero.

De igual forma, está prevista la imposición de medallas a los nuevos consejeros y consejeras, a los consejeros de honor y "se les va a rendir un merecido homenaje a quienes han dirigido el Instituto de Estudios Giennenses".

A lo largo de este aniversario se van a editar una veintena de publicaciones, entre ellas un boletín extraordinario; se impulsarán los proyectos de investigación y los premios ya clásicos del instituto: el de Investigación Agraria y Medioambiental, el Premio Cronista Alfredo Cazabán, el Premio de Fotografía sobre el Paisaje Jienense o el Emilio Ollero.

ITINERARIOS, MÚSICA Y LITERATURA

Además, habrá itinerarios culturales, artísticos y geográficos, y se harán visitas a yacimientos arqueológicos de la provincia o al museo Rafael Zabaleta-Miguel Hernández, en Quesada, entre otros. Igualmente se celebrarán conciertos, jornadas de puertas abiertas del instituto y tendrá lugar "una intensa actividad" en la Biblioteca Literaria Giennense, con encuentros con autores locales y clubes de lectura.

En este ámbito literario, Reyes ha anunciado que se pondrá en marcha la iniciativa 'Escritores en su territorio', "con la presencia de una docena de autores a enclaves de la provincia donde se desarrolla la acción de su obra".

"En definitiva, se trata de un amplísimo listado de propuestas que van a llegar a todos los rincones de la provincia de Jaén y con las que queremos aprovechar esta efeméride de tres cuartos de siglo que cumple el instituto para seguir dando a conocer aún más este centro documental de investigación entre los jiennenses y las jiennenses y visibilizar el trabajo del instituto en materia de investigación, divulgación y documentación", ha recalcado.

Otro de los objetivos pasa por "poner en valor su contribución al desarrollo científico de Jaén, con hitos tan importantes" como el papel que jugó el IEG en la creación del Museo Provincial o del Premio Jaén de Piano, el Conservatorio de Música, el Archivo Histórico Provincial o el rescate de fondos archivísticos en los municipios de la provincia".

"Y también servirá para reivindicar su labor en la conservación y digitalización del patrimonio bibliográfico local y reconocer su triple función como promotor y financiador de la investigación, proveedor documental y difusor científico a través de sus publicaciones especializadas", ha señalado.

MOTOR DEL SABER

Por todo lo anterior, Reyes ha considerado que el IEG "es hoy, más que nunca, memoria viva y motor del saber en Jaén, mantiene y amplía su papel predominante en el estudio y la investigación de las peculiaridades propias" de la provincia en todas las áreas del conocimiento, además de dar apoyo técnico y material a los ayuntamientos en sus necesidades científicas.

"Este 75 aniversario merece una celebración que esté a la altura de su historia, de su presente y, especialmente, de su futuro, y creo que lo conseguiremos con esta extensa programación de actividades, por las que quiero felicitar al instituto, a su gerente, a su director y a todas las personas que han trabajado y a los alcaldes y alcaldesas y a las asociaciones de desarrollo rural que también han colaborado con nosotros", ha declarado.

Finalmente, ha agradecido "a los consejeros y consejeras que han pasado a lo largo de estos 75 años por este instituto que, sin duda, no sería el mismo sin el esfuerzo de cada uno de ellos".