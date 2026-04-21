Montero critica que Moreno ya dé por hecho que volverá a "gobernar" y el "vodevil que se trae" con Vox

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, este martes en la Feria de Sevilla - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, ha criticado este martes la "falta de respeto a la democracia" que evidencia el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, cuando da por hecho que volverá a "gobernar" y cuáles con "sus preferencias" respecto al Ejecutivo, sin que los ciudadanos se hayan pronunciado aún en las urnas.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la Feria de Sevilla, Montero se ha pronunciado así después de que Moreno manifestara ayer que espera no verse en el "trance" de tener que sentarse con Vox tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo y, convencido de que el PP-A volverá a ser la lista más votada, aseguró que no gobernaría con esa formación si no tuviera mayoría absoluta.

"Se le falta el respeto a la democracia cuando, antes de abrir las urnas y de que los ciudadanos expresen sus preferencias respecto al gobierno, haya personas que ya están dando por hecho cuál va a ser esa voluntad popular", ha indicado Montero sobre las palabras de Juanma Moreno, del que ha criticado el "vodevil que se trae" con Vox, como está ocurriendo con el PP en otras comunidades.

Montero ha manifestado que percibe en la ciudadanía "ilusión y esperanza por el cambio" que representa el PSOE-A y su candidatura a la Junta.

Ha insistido en que en las elecciones del 17 de mayo "nos jugamos ni más ni menos que la defensa de los servicios públicos". "No son unas elecciones autonómicas más, sino que se convierten en un referéndum por la sanidad pública", que está sufriendo un proceso de "privatización" por parte del Gobierno del PP-A.

Ha indicado que los gobiernos del PSOE-A en Andalucía pusieron "en lo más alto al sistema sanitario" público, y "lo vamos a volver a hacer, porque vamos a ganar estas elecciones".

Asimismo, la candidata socialista ha criticado el "vodevil" que Moreno, en Andalucía, y el PP en otras comunidades se traen con Vox. Son dos partidos, según ha apuntado, que "comparten políticas" y, en Andalucía se están llevando a cabo políticas desde el Gobierno del PP-A, "muy similares" a las que se incluyen en los acuerdos entre PP y la "ultra derecha" de Vox en otras comunidades.

"Lo que representas la derecha y la ultraderecha es un modelo de sociedad donde no cabemos todos, sino que solo caben aquellos que ellos deciden y se plantea una perspectiva de odio que desde el PSOE se está combatiendo", ha agregado.

Respecto a su comparecencia ayer en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado, ha señalado que quedó "muy claro" que el PP la convocó para "interferir en las elecciones en Andalucía".

Ha criticado el "uso partidista y torticero" que hace el PP de las instituciones, como el Senado o, en Andalucía, con el Parlamento o con el Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Montero ha denunciado que el PP la llama para comparecer en una comisión de investigación en el Senado, mientras se opone a que se creen comisiones de investigación en el Parlamento andaluz sobre la crisis del cribado de cáncer de mama o sobre los "casos de corrupción que están al PP, por ejemplo, en la Diputación de Almería con más de 40 altos cargos imputados".

"Para eso utiliza la mayor absoluta el PP, para no poner luz sobre aquello que ellos protagonizan y para intentar atacar al adversario político con bulos y mentiras", ha señalado Montero.

