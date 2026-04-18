Representación de la Diputación de Jaén en diversas actividades de la primera jornada del V Salón Degusta

Taller de repostería promovido por la Asociación Provincial de Celíacos. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha participado a lo largo de la jornada del sábado junto a la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, en algunas de las actividades programadas en la primera jornada del V Salón de la Alimentación y la Gastronomía Degusta en Jaén, que ha abierto sus puertas en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, donde hasta el próximo lunes, 20 de abril, se dan cita más de medio centenar de empresas agroalimentarias, de las que 50 están adheridas a la estrategia Degusta Jaén de la Diputación.

Tal y como ha detallado la institución provincial en una nota, Perales, además de visitar algunos de los estands participantes, ha mantenido un encuentro con 'influencers' gastronómicos presentes en el V Salón Degusta en Jaén; ha entregado chaquetas Degusta Jaén a los chef del cordero segureño trashumante de Santiago-Pontones participantes en esta feria; ha asistido al evento 'Desafío Gastronómico' enmarcado en el V Salón de la Alimentación 'Degusta en Jaén'; ha visitado el taller de repostería promovido por la Asociación Provincial de Celíacos; y ha recibido al joven cantante jiennense Lucas Paulano, ganador del programa La Voz Kids 2025, que ha actuado en el V Salón Degusta en Jaén.

Además, junto a Isabel Uceda ha visitado los distintos restaurantes que participan en el Festival Gastronómico celebrado en el marco del V Salón Degusta en Jaén y ha asistido a una degustación de cordero segureño trashumante. Por último, la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático ha visitado a los participantes del concurso culinario 'Peque Chef'.