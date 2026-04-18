Adelante Andalucía presenta la lista completa de sus candidatos por Sevilla al 17M encabezados por Begoña Iza

Imagen de los candidatos de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17M. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha presentado a sus 18 candidatos por la provincia de Sevilla para las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, encabezados por Begoña Iza, en un acto celebrado este pasado viernes por la tarde en 'La Carbonería'.

Según ha destacado la formación en una nota, los tres primeros nombres de la lista son los de dos profesoras y un enfermero. Así, encabeza la candidatura Begoña Iza, de Alcalá de Guadaíra, profesora de Geografía e Historia de la escuela pública, además de "feminista y ecologista".

Le sigue Javi Montes, joven enfermero de la sanidad pública y "firme defensor de los servicios públicos". En el número tres se presenta Mar Carpio, docente en la enseñanza pública y orientadora educativa. También definida por la formación como "feminista", militante de Ustea e "implicada en la mejora de barrios en situación de exclusión social".

La formación destaca el "caracter diverso" de la lista, con personas como Paqui Maqueda, con más de 20 años de experiencia en memoria histórica, o Juanma Luna (Écija), militante durante más de una década en el movimiento popular ecologista.

Del mundo de la cultura destaca el productor y cineasta Juanma Sayalonga (Dos Hermanas), y del sindicalismo, Loli Sánchez, "líder sindical" de las limpiadoras del Hospital Virgen del Rocío, e Inmi Vargas (Dos Hermanas), de las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD), junto con Nacho Molina y Fran Arranz (Alcalá de Guadaíra), también sindicalistas.

Asimismo, el miembro más joven de la candidatura es Nico López, de 22 años, integrante del grupo joven andalucista Arraigo Andaluz. Otros nombres de la lista son los de Rafael Gutiérrez, de Lora del Río; Mari Valle, de Fuerza Ecijana, y Tere Pablo, de Castilleja de la Cuesta.

A estos perfiles se suman Carmen Cabeza, Juan Bautista Romero y Alex Perera, junto a Sol Castañeda y Manuel Ángel Álvarez, así como Belén Díaz, Marielo Vargas y Gorka Fernández, que completan la candidatura.

