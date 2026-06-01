Reyes agradece el esfuerzo de Jaén FS por "seguir llevando el nombre de Jaén a lo más alto"

Recepción ofrecida por Caja Rural al Jaén FS - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 1 (EUROPA PRES)

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha trasladado su agradecimiento al Jaén Paraíso Interior FS, a su junta directiva, al cuerpo técnico y, de manera muy especial, a los jugadores, que "son quienes defienden estos colores sobre la pista y lo dan todo partido tras partido para seguir llevando el nombre de Jaén a lo más alto".

Así lo ha puesto de manifiesto en la recepción organizada por Caja Rural de Jaén en reconocimiento a la directiva, el cuerpo técnico y la plantilla del Jaén Paraíso Interior FS por los destacados éxitos cosechados esta temporada, entre los que sobresalen la conquista de la Copa de España y la Copa del Rey.

En el acto, que se ha celebrado en la sede de esta entidad financiera en el Parque Científico-Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén), han tomado parte también el presidente de Caja Rural de Jaén, Juan Núñez, y el presidente del Jaén Paraíso Interior FS, Germán Aguayo.

Durante su intervención, Reyes ha puesto en valor la labor que desarrolla Caja Rural de Jaén en el conjunto de la provincia. "Los objetivos de Caja Rural de Jaén coinciden, en gran medida, con los de la Administración provincial, ya que ambas instituciones compartimos una misma vocación de servicio orientada al progreso de nuestra tierra", ha señalado.

De igual forma, el máximo responsable de la Administración provincial ha subrayado que la labor que presta esta entidad en todo el territorio provincial "resulta esencial y, gracias a su compromiso, Jaén es, probablemente, la única provincia que no padece problemas significativos de exclusión financiera".

En relación con la estrecha colaboración que mantienen la Diputación y Caja Rural con el Jaén Paraíso Interior FS, Reyes ha resaltado "el acierto de ambas instituciones al respaldar a este club". "La Administración provincial siempre está ahí, del mismo modo que la Caja Rural de Jaén, que ha estado y sigue estando al lado de nuestros clubes y deportistas, apoyando el talento y el esfuerzo de nuestra tierra", ha dicho Reyes.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Jaén ha incidido "en el orgullo de que Jaén cuente con un equipo que representa los valores del esfuerzo, la capacidad y el compromiso llevando el nombre de la provincia por todo el territorio nacional y contribuyendo a proyectar una imagen positiva de Jaén dentro y fuera de nuestras fronteras".

También el presidente del Jaén Paraíso Interior FS ha destacado la estrecha colaboración que mantiene el club con Caja Rural de Jaén junto a la Diputación Provincial. Durante el acto, Aguayo ha subrayado que "los éxitos deportivos cosechados por el equipo, como las recientes Copas de España y del Rey, representan una forma de devolver la confianza depositada en el proyecto".

La recepción organizada por la Caja Rural de Jaén ha concluido con la entrega de placas de reconocimiento a la directiva, cuerpo técnico, plantilla y trabajadores del club Paraíso Interior FS, en homenaje a su trabajo, esfuerzo y dedicación.