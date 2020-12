Reyes alaba la capacidad de los gobiernos locales para elaborar casi 2.200 proyectos para el Plan de Recuperación

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén y presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Reyes, ha alabado la capacidad de los ayuntamientos andaluces a la hora de elaborar "en un tiempo récord" casi 2.200 proyectos por valor de 52.000 millones de euros que optarán al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'España Puede'.

Reyes ha participado en Sevilla en la presentación de los proyectos de las entidades locales andaluzas que optarán a los fondos de dicho plan. En concreto, la Diputación de Jaén y los ayuntamientos jiennenses han presentado 402 proyectos por un valor de 5.147 millones de euros.

Este evento ha sido organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y celebrado en la Diputación de Sevilla con la presencia del presidente sevillano y de la FAMP, Fernando Rodríguez; el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena; y responsables del resto de corporaciones provinciales andaluza.

Francisco Reyes ha "felicitado a los técnicos y responsables políticos de las ocho diputaciones andaluzas y también de los más de 700 municipios andaluces, igual que a la estructura de la FAMP por su paciencia y profesionalidad para llevar a buen puerto esta ingente cantidad de proyectos elaborados en tan poco tiempo".

En esta línea, el presidente de la Administración provincial jiennense ha subrayado que "las diputaciones y los gobiernos locales hemos demostrado cuando se nos ha dado la oportunidad que tenemos capacidad de gestionar fondos europeos".

Al respecto, Reyes ha puesto de relieve que "mientras el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos de este país no han sido capaces de gastar todos los fondos que llegan de Europa, las corporaciones locales hemos mostrado capacidad de hacerlo, no en el marco comunitario que está a punto de finalizar porque a las diputaciones no nos dejaron participar en el mismo, sino en el anterior cuando gestionamos prácticamente el 100% de los recursos y tuvimos la capacidad de elaborar y ejecutar los proyectos, y también de cofinanciar y anticipar la financiación de los mismos".

Por ello, ha valorado el diseño de este Plan de Recuperación en el que las corporaciones locales sí han podido participar. "El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha demostrado conocer esta capacidad del mundo local para poder gestionar una cantidad importante de recursos, este Plan de Recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para hacer frente al periodo post covid", ha dicho Reyes.

En este sentido, ha agradecido al presidente del Gobierno de España el que "desde el primer momento contara con el mundo local de este país". De hecho, ha aclarado, "en la reunión que mantuvo con los 17 presidentes autonómicos se invitó por primera vez al presidente de la FEMP, a Abel Caballero, a que participara con la presidenta de la Unión Europea para hablar de la gestión posterior de este fondo de recuperación".

En este contexto, ha insistido en que "un proyecto tan importante como éste no se podía promover sin el apoyo y colaboración de quienes somos la primera trinchera de este país, los más de 8.000 alcaldes y alcaldesas en todo el territorio nacional, las diputaciones, cabildos y consejos insulares, administraciones locales intermedias que estamos jugando un papel fundamental y que somos quienes estamos en el territorio".

Aunque "es verdad que aún estamos pendientes del modelo de gobernanza que tendrá que elaborar el Gobierno de España", el presidente de la Diputación ha incidido en que "nos hemos anticipado a la hora de plantear estos más de 2.160 proyectos, que también desde las diputaciones y los ayuntamientos tendremos que presentar uno a uno en el momento que se abran las ventanillas de los ministerios, pero es un trabajo importante el que hemos hecho y del cual partimos".

Por todo lo anterior, ha reiterado su "agradecimiento al Gobierno por contar con un instrumento fundamental en la estructura del Estado, las corporaciones locales" y ha adelantado que "no vamos a defraudarlos porque sabemos gestionar, porque lo hemos hecho ya y estamos dispuestos a arrimar el hombro como siempre en beneficio de los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios de nuestro país".