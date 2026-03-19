Reyes ensalza el "momento de Jaén" en los Premios de la Provincia a Garzón, Fanny Rubio, Macrosad y Unicaja

XII Premios de la Provincia de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación jiennense, Paco Reyes, ha presidido esta tarde la entrega de los XII Premios de la Provincia de Jaén, con los que la Administración provincial reconoce a personas, entidades o colectivos que destacan por su trabajo y compromiso con la provincia jiennense. En este acto, en el que han sido distinguidos el jurista Baltasar Garzón, el grupo Macrosad, la escritora Fanny Rubio y el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, Reyes ha valorado la labor de estas personalidades y colectivos y ha querido remarcar "las virtudes que tiene la provincia de Jaén, un potencial que nos hemos empezado a creer".

Estos galardones se han otorgado con motivo de la celebración del Día de la Provincia, una jornada "para sentirnos orgullosos de nuestro origen", ha enfatizado el presidente de la Diputación. En esta línea, ha asegurado que Jaén "es una tierra de tradición, pero también de innovación y de investigación; de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo, con profundas raíces históricas, pero también con un presente y un futuro prometedor".

En esta entrega de premios --que siempre se celebra en torno a la fecha del 19 de marzo y en la que han estado presentes, entre otras autoridades, el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, miembros de la Corporación provincial y diferentes alcaldes y alcaldesas jiennenses--, el máximo responsable de la Diputación ha insistido en que "este día es una ocasión magnífica para hablar de nosotros mismos, de lo que estamos consiguiendo y de los retos que tenemos por delante".

En este sentido, Reyes ha puesto de relieve que "estamos viviendo el momento de Jaén" porque, a su juicio, "esta provincia ha experimentado en los últimos años una evolución muy importante" que se refleja en diferentes indicadores económicos positivos como el crecimiento de las exportaciones y en el avance en sectores como el aceite de oliva, el plástico, el agroalimentario o la industria en general. "Hemos dejado atrás el lamento y hemos comenzado a creer en nosotros mismos y en nuestras posibilidades", ha subrayado antes de expresar su confianza en el futuro con proyectos como la implantación en la provincia del Cetedex, que "nos convertirá en referente de los vehículos autónomos, la lucha antidron y la inteligencia artificial y que confirman que estamos en el momento de Jaén".

Reyes se ha mostrado convencido de que "debemos aprovechar esa inercia positiva, ya que se está dando respuesta por parte del Gobierno de España a algunas demandas históricas de la provincia" en materia ferroviaria, viaria, de infraestructuras hidráulicas o eléctricas. Esto, sumado "al talento que tenemos y esas condiciones favorables al servicio del progreso de esta tierra, ha de servirnos para que los pueblos sigan estando habitados y continúen siendo habitables y debemos hacerlo cooperando, desde lo público y también desde lo privado".

Este año la Feria de los Pueblos, que se ha inaugurado tras esta entrega de premios, está centrada en el cambio climático. "No podemos obviar esta realidad, lo estamos viendo actualmente, con periodos de sequía, después con el tren de borrascas que ha llenado los pantanos y que ha castigado a Andalucía y también a esta provincia. El cambio climático está aquí", ha insistido Reyes, y "es un reto común que requiere de un esfuerzo colectivo, de todos". En este punto ha reconocido "el esfuerzo de alcaldes en las semanas tan complicadas que vivimos en los últimos días de enero y los primeros de febrero, estando como siempre al pie del cañón".

También ha apuntado que la Diputación "va a estar ahí para asistir a los municipios, por eso hemos puesto en marcha un Plan de Choque, haciendo un importante esfuerzo dadas las limitaciones presupuestarias". En concreto, ha recordado que se van a destinar 50 millones de euros a este plan, de los que 30 millones se dedicarán a arreglar diferentes infraestructuras, fundamentalmente carreteras de la red viaria provincial, y otros 20 millones irán a parar a los ayuntamientos.

En su discurso, Reyes también ha tenido palabras para los cuatro galardonados en esta gala. Así, ha hecho alusión a la difusión que de la provincia jiennense hace el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, "uno de los grandes referentes del deporte en la provincia y también en Andalucía", que "ha contribuido al desarrollo del deporte y sus valores en esta tierra gracias a su trabajo con la cantera, de la que han salido grandes atletas, y, a la vez, a promocionarla más allá de estas fronteras".

Los valores, ha señalado Paco Reyes, han marcado también la trayectoria de Fanny Rubio, a la que ha definido como una figura clave de la literatura contemporánea. Además, ha destacado su "mirada crítica y humanista", su atención a la memoria y la identidad, y su vinculación con sus raíces, lo que la convierte en "una autora imprescindible" y merecedora del Premio de la Provincia.

Reyes ha subrayado igualmente la figura de Baltasar Garzón, al que ha calificado como "uno de los jiennenses más universales", destacando su papel en la lucha contra el terrorismo y su carácter pionero en la investigación de delitos de lesa humanidad, toda vez que ha resaltado su compromiso con la justicia y los derechos humanos, así como su vinculación con la provincia.

En el ámbito empresarial, ha reconocido la labor de Macrosad, referente nacional en servicios sociosanitarios, con más de tres décadas de trayectoria, más de 9.000 profesionales y atención a unas 23.000 personas en toda España. Finalmente, el presidente de la Diputación ha destacado que los premiados son "ejemplo de esfuerzo y talento" y reflejo del potencial de la provincia. El acto de entrega de los XII Premios de la Provincia ha concluido con la actuación del grupo Andaraje, que interpretó el 'Canto de munidas y alabado' y el himno de Jaén.

En el marco de esta gala, el juez Baltasar Garzón ha mostrado su agradecimiento por el reconocimiento y ha destacado que recibe el premio con "buenas sensaciones y muy feliz de estar aquí en mi tierra con todos los paisanos en una jornada tan señalada como el Día de la Provincia".

Por su parte, la escritora Fanny Rubio ha puesto de relieve el papel fundamental de la educación. En este sentido, Rubio ha remarcado que "sus primeros aprendizajes en Jaén marcaron su trayectoria vital, "la única solución de los conflictos está en el aula", ha afirmado la escritora linarense, que asimismo ha puesto en valor la labor del profesorado como base para "reconstruir un país a través del conocimiento, la cultura y el pensamiento".

La presidenta del Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, Encarnación Vallejo, que ha sido la encargada de recoger el premio en nombre de la entidad deportiva, ha destacado que este reconocimiento supone "un orgullo para la entidad, además de un impulso para continuar su labor". Vallejo ha subrayado que el galardón es también "ilusionante para transmitírselo a todos nuestros deportistas y un respaldo a un trabajo que el club viene desarrollando desde hace décadas, tanto en el ámbito deportivo como social".

En esta línea, la CEO de Macrosad en Jaén, Alicia Carrillo, ha señalado que este reconocimiento representa "un día de celebración máxima para toda la organización". "Este premio supone identidad y nos lleva a nuestros orígenes", ha recordado Carrillo sobre los inicios de la empresa, que se puso en marcha hace 31 años en la provincia jiennense. Asimismo, Carrillo ha mostrado su satisfacción por poder compartir este logro con todo su equipo, "especialmente con las profesionales que forman parte de la entidad en distintos puntos del país, que destacan por su compromiso diario con la mejora de la calidad de vida de miles de personas".