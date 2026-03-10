Reyes subraya "el buen ritmo" de las obras del Parque de Bomberos de Cambil (Jaén)

Visita a las obras del futuro parque de bomberos de Cambil - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CAMBIL (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha subrayado "el buen ritmo" de las obras del Parque de Bomberos de Cambil (Jaén) después de que se han cumplido ocho meses de la colocación de la primera piedra.

Esta actuación cuenta con un presupuesto cercana a los 1,8 millones de euros, que han sido financiados por la Administración provincial para levantar unas instalaciones desde las que se prestará el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios a seis municipios de la zona sur de Sierra Mágina.

Reyes, que ha visitado las obras, ha subrayado que se trata de "un servicio fundamental que atenderá a una población superior a los 20.000 habitantes y que permitirá una asistencia más rápida a los municipios, con la intención de que quede por debajo de los 20 minutos".

Por ello, este parque se ha implantado en Cambil, cuyo alcalde, José María Guzmán, también ha participado en esta visita. "Se trata de una ubicación estratégica con el objetivo de que tenga comunicación directa con las localidades de esta zona de la comarca a las que va a prestar servicio, de manera que lo haga con la máxima eficacia y eficiencia", ha enfatizado el presidente de la Administración provincial.

El parque se está construyendo en una parcela de más de 2.500 metros cuadrados del polígono industrial Llanos de Ochoa, junto a la carretera A-324, que es la principal vía de acceso a Cambil y permite una comunicación directa con los municipios beneficiarios.

"Mostramos una vez más nuestro firme compromiso con los municipios de nuestra provincia y con el desarrollo equilibrado de nuestro territorio, impulsando un servicio que es clave para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas", ha dicho Reyes.

Además, ha remarcado que la Diputación ha asumido el 100% de los costes tanto en la construcción como en la dotación de equipamiento. Está previsto que el parque cuente con 16 profesionales y cuatro vehículos. Reyes ha lamentado que es "el primer parque de bomberos de la provincia de Jaén en el que la Junta de Andalucía no aporta ni un solo euro".

A juicio del presidente, la construcción de este parque, junto al que se ha terminado recientemente en Bedmar (Jaén) y las inversiones que realiza la Diputación para facilitar el funcionamiento del resto de parques de bomberos existentes en la provincia, "certifica de nuevo la apuesta de la Administración provincial por la cohesión territorial, por la igualdad de oportunidades entre municipios grandes y pequeños y por el derecho de toda la ciudadanía a sentirse segura, viva donde viva".

Este nuevo parque tendrá una superficie construida superior a los 850 metros cuadrados, además de una cubierta transitable de 163 metros cuadrados, y se estructura en tres bloques: una zona administrativa distribuida en dos plantas en las que se repartirán una sala de estar-comedor con cocina, una sala de comunicaciones, un gimnasio, aseos adaptados, dormitorios, vestuarios, duchas, y una sala de formación; una nave-cochera para vehículos de emergencia y un edificio anexo de usos subordinados e instalaciones técnicas.