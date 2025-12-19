Seis aceites de oliva virgen extra convencionales y dos ecológicos forman los Jaén Selección 2026

Foto de familia tras el anuncio del fallo de los Jaén Selección 2026. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seis aceites de oliva virgen extra (AOVE) convencionales y dos ecológicos englobarán el distintivo de calidad Jaén Selección 2026, que promueve la Diputación con el objetivo de reconocer a los mejores virgen extra de cada campaña

Son, en concreto, los aceites de producción convencional Campos de Biatia, de la sociedad cooperativa andaluza (SCA) Oleícola Baeza, de Baeza; Jabalcuz Gran Selección, de la SCA Sierra de la Pandera, de Los Villares; Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios, de Jimena; Oro Bailén Picual, de Aceites Oro Bailén Galgón 99 SL, de Villanueva de la Reina; Tierras de Canena, de la SCA San Marcos, de Canena, y Aceites Sierra Santo Tomé, de la SCA Santo Tomás Apóstol, de Santo Tomé.

A ellos suman los aceites de oliva ecológicos Balcón del Guadalquivir, de la SCA San Felipe Apóstol, de Baeza, y Puerta de Las Villas, de la SCA San Vicente, de Mogón (Villacarrillo).

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha sido el encargado de dar a conocer el nombre de los ocho AOVE seleccionados tras la finalización de la cata-concurso que se ha celebrado en el Cortijo Gil de Olid, ubicado en la población baezana de Puente del Obispo.

Reyes ha destacado que esta cata es "una de las acciones más importantes que ha hecho la Diputación Provincial" de cara a la promoción del aceite de oliva y a incentivar la calidad.

"Este concurso cumplirá 20 años el año que viene y con él hemos aportado nuestro granito de harina para convencer a nuestros agricultores y, especialmente, a las cooperativas de la importancia de apostar por la calidad", ha valorado.

Ha explicado que los Jaén Selección 2026 han sido escogidos entre los 62 que se han presentado a esta cata-concurso, de los que 45 han sido de producción convencional y los 17 restantes, de producción ecológica. Asimismo, la mayor parte de ellos (58) son de variedad picual y han sido 53 las empresas de 35 municipios jiennenses las que han presentado aceites a esta cata.

"Esta cifra nos indica que la apuesta por la calidad no es algo que se ha extendido en una comarca jiennense o en un municipio concreto, sino que se ha extendido como una mancha de aceite por todo el territorio provincial" ha dicho el presidente de la Diputación, para el que es "una muestra inequívoca de la apuesta del sector por la calidad, una calidad que está garantizada gracias al compromiso de productores y productoras".

CATA A CIEGAS

La selección de estos aceites de oliva virgen extra se ha realizado a través de una cata a ciegas por parte de un panel de cata liderado por Brígida Jiménez, directora del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de Cabra, e integrado por cerca de una decena de profesionales procedentes de distintos puntos de España y también de Portugal.

Reyes ha agradecido el trabajo que han llevado a cabo, puesto que "han tenido una difícil tarea para seleccionar a estos ocho aceites entre los 62 presentados a este concurso, una cifra que supera en siete la cantidad del año pasado, pero que está en la media de los últimos años".

Sobre el proceso de selección, Brígida Jiménez ha puesto de relieve la dificultad de elegir solo ocho entre los 62 presentados este año. "Ha sido muy complicado, porque cada vez trabajáis mejor y se ha visto un nivel muy alto, de hecho, el 50 por ciento ha pasado a la segunda vuelta con puntuaciones bastantes altas, por lo que podrían tener premio en cualquier otro concurso", ha comentado.

Los ocho AOVE Jaén Selección 2026 serán, como ha recordado Reyes, "los compañeros de viaje" de la Diputación en acciones promocionales y eventos gastronómicos en los que estará presente a lo largo del próximo año. Es el caso de Fitur, Madrid Fusión, el Salón del Gourmets, Alimentaria, la World Olive Oil, la gala Michelin, The 50 Best Restaurants o la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén, entre otros.