Una veintena de jóvenes de la provincia de Jaén amplía su formación laboral en Bruselas con el programa Talentium

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de jóvenes de la provincia de Jaén han ampliado durante el primer semestre de este año su formación laboral en empresas privadas e instituciones europeas con sede en Bruselas (Bélgica) a través del programa Talentium Jaén que promueve la Diputación.

Así lo ha indicado este viernes el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, en la jornada destinad a los participantes en esta última convocatoria para trasladarles información sobre los recursos que tienen en la provincia para buscar empleo, así como herramientas para el autoempleo que se facilitan desde la Administración provincial, entre otras materias.

Carmona ha señalado la importancia de este programa para contribuir a la mejora de la formación de jóvenes. "Les ofrece la oportunidad de conocer otra lengua, otra cultura y otro entorno laboral diferente en el que poder formarse, adquirir nuevos conocimientos y ampliar su currículum para que, al regresar, con ese talento, puedan ingresar en cualquier empresa de la provincia que están demandando profesionales en los sectores donde han podido ejercer en Bruselas", ha valorado.

Los participantes en esta convocatoria de Talentium Jaén proceden de una docena de municipios jiennenses. Poseen titulación bien universitaria, o bien, de Formación Profesional de Grado Superior o Certificado de profesionalidad nivel 3 en materias como relaciones internacionales, historia y ciencias de la música, informática, nutrición, psicología, trabajo social, derecho, bioquímica, ciencias políticas, administración y dirección de empresa o artes plásticas.

La Diputación ha destinado más de 142.000 euros con fondos propios a esta última convocatoria de un programa que comenzó en 2016. Desde entonces, cerca de 220 jóvenes jiennenses han ampliado su formación laboral en Europa a través de esta iniciativa, con una inversión total superior a los 1,5 millones de euros.

"Hemos impulsado este programa a pesar de no ser una competencia directa de la Diputación el facilitar formación fuera de nuestro país a jiennenses, pero al no llevarlo a cabo otras administraciones, lo seguimos realizando y poniendo encima de la mesa una gran cantidad de recursos económicos", ha afirmado Carmona.

EP