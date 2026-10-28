16 partidos aspiran a lograr escaños al Congreso y 11 al Senado en Andalucía en las elecciones generales del 29N

Archivo - Vista general del Congreso de los Diputados en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 partidos y coaliciones diferentes aspirarán el domingo 29 de noviembre en las elecciones generales a conseguir escaños en el Congreso de los Diputados y 11 al Senado por Andalucía, según las candidaturas que publica este martes 28 de octubre el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

Estos datos suponen un ligero descenso respecto a los comicios generales celebrados el 23 de julio de 2023, cuando 18 partidos distintos concurrieron desde Andalucía al Congreso de los Diputados y 17 al Senado. El 29 de noviembre se eligen a 60 diputados en el Congreso --uno menos que en los anteriores comicios porque Cádiz pierde un escaño por población-- y a 32 senadores por la comunidad.

En total, son 92 las candidaturas proclamadas que aspiran a lograr representación en el Congreso por Andalucía --14 más que en los comicios de julio de 2023-- y 63 en el Senado --ocho menos que en las últimas generales--.

Por provincias, en Almería se presentan trece candidaturas al Congreso y ocho al Senado; en Cádiz, once y siete; en Córdoba, doce y ocho; en Granada, once y siete; en Huelva, diez y ocho; en Jaén, once y ocho; en Málaga, once y ocho, y en Sevilla, doce listas a la Cámara Baja y otras nueve a la Cámara Alta.

Sólo cuatro formaciones presentan candidaturas en toda Andalucía a Congreso y Senado: PP, Adelante Andalucía, Podemos y Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE). PSOE y Frente Amplio concurren por separado al Congreso en las ocho provincias, pero al Senado lo hacen en coalición bajo las siglas 'Senado de Progreso'.

Por su parte, Vox concurre al Congreso por las ocho provincias andaluzas aunque en cuatro de ellas (Sevilla, Huelva, Granada y Jaén) presentan un único candidato tras su acuerdo con el PP, mientras que al Senado presentan listas en toda Andalucía salvo Cádiz, donde ha integrado a un independiente como número tres en la lista del PP.

SE ACABÓ LA FIESTA Y PACMA CONCURREN AL CONGRESO EN LAS OCHO PROVINCIAS

Además de PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos, cinco partidos sin representación ahora en las Cortes Generales presentan candidaturas al Congreso por las ocho provincias andaluzas el próximo 29 de noviembre: Adelante Andalucía, Se Acabó La Fiesta (SALF), Partido Animalista (Pacma), Frente Obrero (FO) y Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

Otros seis partidos concurren en varias provincias andaluzas a Congreso y Senado: Por un Mundo más Justo, que presenta listas en Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla; Escaños en Blanco, que lo hace en Almería y Córdoba; Falange Española de las Jons, en Córdoba y Sevilla; y Alternativa Malagueña, en Málaga.

Además Izquierda por Almería presenta candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia almeriense y una agrupación de electores a la Cámara Baja por la provincia de Málaga con un único candidato.

Respecto a los comicios de julio de 2023 desaparecen candidaturas de partidos locales en provincias como Almería --Libres (LIB), partido de la exparlamentaria andaluza de Vox Luz Belinda Rodríguez, y Almerienses-Regionalistas pro Almería (ALM)--; Jaén Merece Más (JM+), actual socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén; Juntos por Granada (JxG) y 'Por Huelva'.